Шумков и глава Минтранса обсудили ремонт моста на трассе в Тюмень

25 июля 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков обратился к министру транспорта РФ для того, чтобы ускорить ремонт моста Мендеря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил с министром транспорта России Виталием Савельевым и руководителем Росавтодора Романом Новиковым ремонт моста на трассе Курган-Тюмень. Об этом говорится в официальном telegram-канале областного правительства. «Губернатор Вадим Шумков провел переговоры с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и руководителем Росавтодора Романом Новиковым по разрешению вопроса, связанного с ремонтом моста через реки Мендеря на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» «Курган — Тюмень». Шумков попросил коллег ускорить возможные работы для скорейшего снятия проблемы, а также ускорить ремонт самой федеральной трассы Р-254 «Иртыш», — сообщают в правительстве. В том числе, область провела торги на ремонт двух региональных дорог в 2023 году «Подъезд к г. Тюмень через Боровское — Мостовское» и «Подъезд к г. Тюмень через Першино —Ягодное — Бралгина». Также на торги выставлен ремонт дороги «Иртыш» на участке Падеринское-Борки-Бузан. Ранее URA.RU писало, что в Белозерском районе Курганской области из-за закрытия аварийного моста через реку Мендеря руководитель ООО «ПАТП-3» приостановил перевозку местных жителей на автобусах до Кургана. В то же время индивидуальный предприниматель Бессонов О.Н. продолжает оказание услуг по пассажирским перевозкам по маршруту «Белозерское-Курган».

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил с министром транспорта России Виталием Савельевым и руководителем Росавтодора Романом Новиковым ремонт моста на трассе Курган-Тюмень. Об этом говорится в официальном telegram-канале областного правительства. «Губернатор Вадим Шумков провел переговоры с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и руководителем Росавтодора Романом Новиковым по разрешению вопроса, связанного с ремонтом моста через реки Мендеря на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» «Курган — Тюмень». Шумков попросил коллег ускорить возможные работы для скорейшего снятия проблемы, а также ускорить ремонт самой федеральной трассы Р-254 «Иртыш», — сообщают в правительстве. В том числе, область провела торги на ремонт двух региональных дорог в 2023 году «Подъезд к г. Тюмень через Боровское — Мостовское» и «Подъезд к г. Тюмень через Першино —Ягодное — Бралгина». Также на торги выставлен ремонт дороги «Иртыш» на участке Падеринское-Борки-Бузан. Ранее URA.RU писало, что в Белозерском районе Курганской области из-за закрытия аварийного моста через реку Мендеря руководитель ООО «ПАТП-3» приостановил перевозку местных жителей на автобусах до Кургана. В то же время индивидуальный предприниматель Бессонов О.Н. продолжает оказание услуг по пассажирским перевозкам по маршруту «Белозерское-Курган».