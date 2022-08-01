У аварийного моста на трассе Курган-Тюмень дежурят полицейские

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, проезжая часть, нарушение пдд, гибдд, дпс, полицейский, ограничение движения
На объездной дороге на трассе Курган-Тюмень дежурят сотрудники ГИБДД (архивное фото) Фото:

На трассе Курган — Тюмень около аварийного моста через реку Мендеря дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Они регулируют движение транспорта по объездной дороге. Об этом говорится в официальной группе УГИБДД УМВД России по Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Сотрудники Госавтоинспекции несут службу в районе моста через реку Мендеря. 1 августа в Белозерском округе началось движение транспорта по объездной дороге. Организовано временное реверсивное движение», — указано в сообщении региональной Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU писало, что в ночь на 1 августа было открыто движение по объездной дороге у ремонтируемого моста через реку Мендеря на трассе Курган — Тюмень. Движение на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области было временно закрыто 15 июля из-за аварийного моста. Позже стало известно, что здесь сделают объезд.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Подписаться
На трассе Курган — Тюмень около аварийного моста через реку Мендеря дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Они регулируют движение транспорта по объездной дороге. Об этом говорится в официальной группе УГИБДД УМВД России по Курганской области в социальной сети «ВКонтакте». «Сотрудники Госавтоинспекции несут службу в районе моста через реку Мендеря. 1 августа в Белозерском округе началось движение транспорта по объездной дороге. Организовано временное реверсивное движение», — указано в сообщении региональной Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что в ночь на 1 августа было открыто движение по объездной дороге у ремонтируемого моста через реку Мендеря на трассе Курган — Тюмень. Движение на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области было временно закрыто 15 июля из-за аварийного моста. Позже стало известно, что здесь сделают объезд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...