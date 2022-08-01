У аварийного моста на трассе Курган-Тюмень дежурят полицейские

01 августа 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

На объездной дороге на трассе Курган-Тюмень дежурят сотрудники ГИБДД (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Курган — Тюмень около аварийного моста через реку Мендеря дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Они регулируют движение транспорта по объездной дороге. Об этом говорится в официальной группе УГИБДД УМВД России по Курганской области в социальной сети «ВКонтакте». «Сотрудники Госавтоинспекции несут службу в районе моста через реку Мендеря. 1 августа в Белозерском округе началось движение транспорта по объездной дороге. Организовано временное реверсивное движение», — указано в сообщении региональной Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что в ночь на 1 августа было открыто движение по объездной дороге у ремонтируемого моста через реку Мендеря на трассе Курган — Тюмень. Движение на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области было временно закрыто 15 июля из-за аварийного моста. Позже стало известно, что здесь сделают объезд.

На трассе Курган — Тюмень около аварийного моста через реку Мендеря дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Они регулируют движение транспорта по объездной дороге. Об этом говорится в официальной группе УГИБДД УМВД России по Курганской области в социальной сети «ВКонтакте». «Сотрудники Госавтоинспекции несут службу в районе моста через реку Мендеря. 1 августа в Белозерском округе началось движение транспорта по объездной дороге. Организовано временное реверсивное движение», — указано в сообщении региональной Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что в ночь на 1 августа было открыто движение по объездной дороге у ремонтируемого моста через реку Мендеря на трассе Курган — Тюмень. Движение на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области было временно закрыто 15 июля из-за аварийного моста. Позже стало известно, что здесь сделают объезд.