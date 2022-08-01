Едва не убивший челябинца танк теперь воюет против киевского режима Фото: Анна Майорова © URA.RU

Участвовавший в спецоперации в Донецкой народной республике лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр Воложанин, позывной Якудза, рассказал, что бойцы отряда Кадырова захватил танк, из-за которого он лишился глаза. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

«Танк, который в меня стрелял, сейчас находится в городе Лисичанск (северо-запад Луганской области). Те трусы, которые там сидели, бросили его и убежали», — сообщил челябинец.

Судя по фотографиям Воложанина, танк не получил в боях за Северодонецк серьезных повреждений. Теперь он взят на вооружение и его украшают флаги РФ.

Воложанин называет себя бойцом чеченского штурмового отряда имени Кадырова. Ранее он получил тяжелое ранение в голову при обстреле из украинского танка. Снаряд разорвался в пяти метрах от челябинца и один из осколков прилетел ему в голову. Произошло это при попытке установить флаг России и Чеченской Республики на самом высоком здании в Северодонецке при выполнении спецоперации РФ.

Врачи из военного госпиталя в Ростове-на-Дону сделали челябинцу сложнейшую операцию. Из его головы хирурги извлекли осколок в три сантиметра. Медики назвали чудом, что Воложанин остался жив, но несмотря на успешную операцию, он потерял правый глаз.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные используют своих граждан в качестве живых щитов.