Александр Воложанин получил тяжелую контузию в ходе проведения спецоперации РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лидер челябинского движения «Трезвые дворы» Александр Воложанин, ставший добровольцем чеченского штурмового отряда спецназа «Ахмат» Рамзана Кадырова, в ходе спецоперации РФ на Украине получил серьезную контузию и лишился глаза. Об этом челябинец, находясь в военном госпитале, сообщил в своих социальных сетях.

«После шестичасовой операции прихожу в себя. Это военный госпиталь в Ростове-на-Дону. Правый глаз потерял в бою, правое ухо оглохло, вся правая сторона головы потеряла чувствительность, так как осколок перебил нервы. Это третья контузия за месяц», — написал Воложанин на своей странице во «ВКонтакте» и выложил свою фотографию.

Воложанин называет себя бойцом чеченского штурмового отряда нохчи и по его словам, ему сделали сложнейшую операцию. Из его головы вытащили осколок в три сантиметра. Врачи сказали, что это первый такой случай в их практике, а хирурги назвали это чудом.

«Ранение получил от выстрела танка, взрыв был в пяти метрах. Мы были на передовой и мой позывной Якудза. Наш девиз спецназа: „Ахмат — сила“. Ни капли не сожалею, ведь я отдал долг Родине, нашей стране и нашим детям. Нет фашизму», — заявил Воложанин.

Жителю Челябинска предстоит пройти реабилитацию. В госпитале Воложанину будут восстанавливать левый глаз — он потерял зрение на 50% от контузии. Также бойцу предстоит восстанавливать барабанные перепонки в ушах от контузии.

URA.RU пыталось связаться с Воложаниным, но его телефон недоступен. В личном сообщении во «ВКонтакте» челябинец не ответил, так как проходит лечение. В ДНР наш земляк улетел в начале мая.

Ранее Кадыров заявил, что РФ полностью контролирует линию обороны в Северодонецке Луганской народной республике (ЛНР). Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля текущего года. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида неонацистов.

Александр Воложанин рассказал историю своего ранения во «ВКонтакте» Фото: скрин страницы во «ВКонтакте» Александра Воложанина

Свои фотографии с ДНР Воложанин выкладывал в социальных сетях Фото: скрин страницы во «ВКонтакте» Александра Воложанина

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