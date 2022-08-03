Диетолог Гинзбург рассказал о пользе нитратов для организма

Небольшое количество нитратов даже полезно для организма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Арбуз содержит нитраты, которые могут быть полезны, так как, попадая в организм человека, способствуют расширению сосудов и снижению артериального давления. Об этом URA.RU рассказал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Арбуз содержит нитраты, но это скорее хорошо, чем плохо. В организме они преобразуются в монооксид азота, а это соединение, которое способствует расширению сосудов, снижению артериального давления, скорее даже оздоравливает», — сказал Михаил Гинзбург.

По словам диетолога, многие производители хотят вырастить арбузы раньше, для чего используют удобрения с большим количеством нитратов. Это в свою очередь ведет к отравлениям. «При избытке нитратов возможно проявление отравления: тошнота, рвота и так далее. Отравление не специфичное и проходит довольно быстро. Есть такое пожелание, что нельзя есть арбузы раньше августа, что они якобы „выгнанные“, то есть их перекормили удобрениями с кучей нитратов. Одно время было очень популярно это мнение, все бегали со счетчиками, которые показывали количество нитратов. Сейчас то ли удобрения поменяли, то ли научились привозить из мест, где они раньше созревают», — поделился специалист.

День арбуза отмечается 3 августа. Раньше других этот праздник начали проводить в США — как Национальный день арбуза.