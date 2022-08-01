Текслер поставил ультиматум чиновникам из челябинского района

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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер заявил, что к концу года в Чесме должен появится хоккейный корт Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 августа во время визита в Чесменский район дал местным чиновникам три дня на решение вопросов по строительству хоккейного корта. Об этом URА.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Возведение хоккейного корта в Чесме началось в 2020 году. При желании объект можно закончить за несколько месяцев. Однако, три года здесь не пойми что происходит. Даю три дня, чтобы вы мне ответили на все вопросы и мы приняли окончательное решение», — заявил Текслер.

Глава региона отметил, что строительство хоккейного корта ведется в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». За счет областного бюджета приобретено холодильное и специальное оборудование. Год назад возвели здание ангара.

Губернатор поставил задачу районным властям сдать объект до конца года. Для этого у заказчика есть все возможности на повторное перезаключение контракта с единственным поставщиком.

В ходе этой же поездки губернатор устроил разнос местным властям после осмотра детских площадок в городе. Из 19 площадок только четыре находятся в рабочем состоянии. Текслер дал указание к началу учебного года привести все площадки в порядок.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 августа во время визита в Чесменский район дал местным чиновникам три дня на решение вопросов по строительству хоккейного корта. Об этом URА.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Возведение хоккейного корта в Чесме началось в 2020 году. При желании объект можно закончить за несколько месяцев. Однако, три года здесь не пойми что происходит. Даю три дня, чтобы вы мне ответили на все вопросы и мы приняли окончательное решение», — заявил Текслер. Глава региона отметил, что строительство хоккейного корта ведется в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». За счет областного бюджета приобретено холодильное и специальное оборудование. Год назад возвели здание ангара. Губернатор поставил задачу районным властям сдать объект до конца года. Для этого у заказчика есть все возможности на повторное перезаключение контракта с единственным поставщиком. В ходе этой же поездки губернатор устроил разнос местным властям после осмотра детских площадок в городе. Из 19 площадок только четыре находятся в рабочем состоянии. Текслер дал указание к началу учебного года привести все площадки в порядок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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