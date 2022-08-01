Текслер поставил ультиматум чиновникам из челябинского района

Губернатор Алексей Текслер заявил, что к концу года в Чесме должен появится хоккейный корт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 августа во время визита в Чесменский район дал местным чиновникам три дня на решение вопросов по строительству хоккейного корта. Об этом URА.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Возведение хоккейного корта в Чесме началось в 2020 году. При желании объект можно закончить за несколько месяцев. Однако, три года здесь не пойми что происходит. Даю три дня, чтобы вы мне ответили на все вопросы и мы приняли окончательное решение», — заявил Текслер.

Глава региона отметил, что строительство хоккейного корта ведется в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». За счет областного бюджета приобретено холодильное и специальное оборудование. Год назад возвели здание ангара.

Губернатор поставил задачу районным властям сдать объект до конца года. Для этого у заказчика есть все возможности на повторное перезаключение контракта с единственным поставщиком.

В ходе этой же поездки губернатор устроил разнос местным властям после осмотра детских площадок в городе. Из 19 площадок только четыре находятся в рабочем состоянии. Текслер дал указание к началу учебного года привести все площадки в порядок.