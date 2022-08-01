Текслер поставил ультиматум чиновникам из челябинского района

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 августа во время визита в Чесменский район дал местным чиновникам три дня на решение вопросов по строительству хоккейного корта. Об этом URА.RU сообщили в пресс-службе главы региона.
«Возведение хоккейного корта в Чесме началось в 2020 году. При желании объект можно закончить за несколько месяцев. Однако, три года здесь не пойми что происходит. Даю три дня, чтобы вы мне ответили на все вопросы и мы приняли окончательное решение», — заявил Текслер.
Глава региона отметил, что строительство хоккейного корта ведется в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». За счет областного бюджета приобретено холодильное и специальное оборудование. Год назад возвели здание ангара.
Губернатор поставил задачу районным властям сдать объект до конца года. Для этого у заказчика есть все возможности на повторное перезаключение контракта с единственным поставщиком.
В ходе этой же поездки губернатор устроил разнос местным властям после осмотра детских площадок в городе. Из 19 площадок только четыре находятся в рабочем состоянии. Текслер дал указание к началу учебного года привести все площадки в порядок.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 августа во время визита в Чесменский район дал местным чиновникам три дня на решение вопросов по строительству хоккейного корта. Об этом URА.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Возведение хоккейного корта в Чесме началось в 2020 году. При желании объект можно закончить за несколько месяцев. Однако, три года здесь не пойми что происходит. Даю три дня, чтобы вы мне ответили на все вопросы и мы приняли окончательное решение», — заявил Текслер. Глава региона отметил, что строительство хоккейного корта ведется в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». За счет областного бюджета приобретено холодильное и специальное оборудование. Год назад возвели здание ангара. Губернатор поставил задачу районным властям сдать объект до конца года. Для этого у заказчика есть все возможности на повторное перезаключение контракта с единственным поставщиком. В ходе этой же поездки губернатор устроил разнос местным властям после осмотра детских площадок в городе. Из 19 площадок только четыре находятся в рабочем состоянии. Текслер дал указание к началу учебного года привести все площадки в порядок.