Daily Express: ЕС выстрелил себе в ногу и превратился в «Титаник»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
Евросоюз нарушил правила поддержания экономической стабильности, пишет Daily Express Фото:

Евросоюз нарушил свои принципы, чем «выстрелил себе в ногу» и превратился в тонущий «Титаник». Об этом пишет британская газета Daily Express.

«ЕС сам выстрелил себе в ногу — нарушил собственные принципы и правила поддержания элементарной экономической стабильности ради безумного, безрассудного и самоубийственного ажиотажа, который и привел нас к кризису евро. Реальный и самый насущный вопрос сейчас — понять, когда и как этот взрыв произойдет. На самом деле, еврозона сейчас смахивает на „Титаник“— математически мы понимаем, что корабль пойдет ко дну, но не хотим этого признавать», — пишет Daily Express.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз «выстрелил себе в легкое» антироссийскими санкциями. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад «выбросил на помойку» принципы Всемирной торговой организации, пишет RT.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Подписаться
Евросоюз нарушил свои принципы, чем «выстрелил себе в ногу» и превратился в тонущий «Титаник». Об этом пишет британская газета Daily Express. «ЕС сам выстрелил себе в ногу — нарушил собственные принципы и правила поддержания элементарной экономической стабильности ради безумного, безрассудного и самоубийственного ажиотажа, который и привел нас к кризису евро. Реальный и самый насущный вопрос сейчас — понять, когда и как этот взрыв произойдет. На самом деле, еврозона сейчас смахивает на „Титаник“— математически мы понимаем, что корабль пойдет ко дну, но не хотим этого признавать», — пишет Daily Express. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз «выстрелил себе в легкое» антироссийскими санкциями. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад «выбросил на помойку» принципы Всемирной торговой организации, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...