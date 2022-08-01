Daily Express: ЕС выстрелил себе в ногу и превратился в «Титаник»

Евросоюз нарушил свои принципы, чем «выстрелил себе в ногу» и превратился в тонущий «Титаник». Об этом пишет британская газета Daily Express.
«ЕС сам выстрелил себе в ногу — нарушил собственные принципы и правила поддержания элементарной экономической стабильности ради безумного, безрассудного и самоубийственного ажиотажа, который и привел нас к кризису евро. Реальный и самый насущный вопрос сейчас — понять, когда и как этот взрыв произойдет. На самом деле, еврозона сейчас смахивает на „Титаник“— математически мы понимаем, что корабль пойдет ко дну, но не хотим этого признавать», — пишет Daily Express.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз «выстрелил себе в легкое» антироссийскими санкциями. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад «выбросил на помойку» принципы Всемирной торговой организации, пишет RT.
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Евросоюз нарушил свои принципы, чем «выстрелил себе в ногу» и превратился в тонущий «Титаник». Об этом пишет британская газета Daily Express. «ЕС сам выстрелил себе в ногу — нарушил собственные принципы и правила поддержания элементарной экономической стабильности ради безумного, безрассудного и самоубийственного ажиотажа, который и привел нас к кризису евро. Реальный и самый насущный вопрос сейчас — понять, когда и как этот взрыв произойдет. На самом деле, еврозона сейчас смахивает на „Титаник“— математически мы понимаем, что корабль пойдет ко дну, но не хотим этого признавать», — пишет Daily Express. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз «выстрелил себе в легкое» антироссийскими санкциями. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад «выбросил на помойку» принципы Всемирной торговой организации, пишет RT.