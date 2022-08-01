В шадринском магазине с покупателями общается робот (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске Курганской области в магазине «Чайка», который принадлежит депутату городской думы Анатолию Педошенко, появился говорящий робот-кот. О необычном сотруднике URA.RU рассказал сам депутат.

«Сегодня у него первый рабочий день. Робота взяли в аренду на месяц. Основной его функционал — ездить по магазину и общаться с людьми. У него есть определенный набор фраз. Если почесать его за ушками, то он мурлычит. Когда его гладят по голове, он говорит: „Ой, какая у вас теплая рука“», — рассказал Педошенко.

На робота-кота шадринцы реагируют положительно, отметил депутат. Взрослые и дети, улыбаются, видя, как новый сотрудник развозит товар и общается с покупателями. В группе магазина в социальной сети «ВКонтакте» покупателей предупреждают, что робота нельзя хватать, нажимать на экран и задерживать его во время движения.

Ранее URA.RU писало, что в апреле в магазине «Чайка» продавали куличи с буквой Z. Тогда Педошенко объяснял, что делал это, в том числе для того, чтобы люди не боялись показывать свой патриотизм.

Видео из telegram-канал «Шадринск»