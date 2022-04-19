Курганский депутат объяснил, почему продает куличи с буквой Z. Фото

19 апреля 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Необычны куличи продают в Шадринске (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Шадринске (Курганская область) в магазине «Чайка» начали продавать куличи с буквой Z. Депутат Шадринской гордумы Анатолий Педошенко, который владеет магазином, объяснил URA.RU, что делает это, в том числе для того, чтобы люди не боялись показывать свой патриотизм. «[Куличи продают], чтобы [люди] не стеснялись выражать свои патриотические чувства. Я считаю, что это поддержка наших ребят [солдат]», — рассказал Педошенко. Он рассказал, что его одноклассница организовала сбор денег для раненных во время спецоперации солдат, которые лежат в госпитале, но очень стеснялась попросить об этом. Его возмутило, что сейчас стало немодно показывать свой патриотизм, и это стало одной из причин того, почему буква Z появилась на куличах. По словам депутата, для его магазина каждый год пекут около трех тысяч куличей. В этом году решили добавить кулич с буквой Z. Он пояснил, что основной спрос на куличи будет с пятницы, поэтому о том, как они продаются, сказать сложно. По его словам, покупатели спокойно реагируют на новые куличи. 19 апреля зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, по данным ТАСС, заявил, что нанесение на куличи символики отличной от христианской не является уместным. По его мнению, освящение таких куличей в храмах не может быть поддержано. На это Педошенко ответил, что для его магазина куличи пекут не от имени РПЦ, так как традиция праздновать Пасху давно вышла за религиозные рамки. Он отметил, что с уважением относится к РПЦ, но куличи его магазина никогда не освещают. Их продают как пасхальный сувенир, в который не вкладывают религиозный контекст. Спецоперация на Украине, по данным представителей власти РФ, проводится вынужденно. Президент России Владимир Путин пояснил на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется „геноцид“», — отмечал Путин. Куличи с буквой Z заметили местные жители Фото: telegram-канал «Кровавая барыня» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Шадринске (Курганская область) в магазине «Чайка» начали продавать куличи с буквой Z. Депутат Шадринской гордумы Анатолий Педошенко, который владеет магазином, объяснил URA.RU, что делает это, в том числе для того, чтобы люди не боялись показывать свой патриотизм. «[Куличи продают], чтобы [люди] не стеснялись выражать свои патриотические чувства. Я считаю, что это поддержка наших ребят [солдат]», — рассказал Педошенко. Он рассказал, что его одноклассница организовала сбор денег для раненных во время спецоперации солдат, которые лежат в госпитале, но очень стеснялась попросить об этом. Его возмутило, что сейчас стало немодно показывать свой патриотизм, и это стало одной из причин того, почему буква Z появилась на куличах. По словам депутата, для его магазина каждый год пекут около трех тысяч куличей. В этом году решили добавить кулич с буквой Z. Он пояснил, что основной спрос на куличи будет с пятницы, поэтому о том, как они продаются, сказать сложно. По его словам, покупатели спокойно реагируют на новые куличи. 19 апреля зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, по данным ТАСС, заявил, что нанесение на куличи символики отличной от христианской не является уместным. По его мнению, освящение таких куличей в храмах не может быть поддержано. На это Педошенко ответил, что для его магазина куличи пекут не от имени РПЦ, так как традиция праздновать Пасху давно вышла за религиозные рамки. Он отметил, что с уважением относится к РПЦ, но куличи его магазина никогда не освещают. Их продают как пасхальный сувенир, в который не вкладывают религиозный контекст. Спецоперация на Украине, по данным представителей власти РФ, проводится вынужденно. Президент России Владимир Путин пояснил на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется „геноцид“», — отмечал Путин.