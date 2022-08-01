Челябинский губернатор распределил обязанности между замами

Алексей Текслер распределил обязанности между вице-губернаторами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал постановление о перераспределении полномочий между своими заместителями и прописал порядок, кто кого замещает, на случай отсутствия того или иного вице-губернатора. Документ появился 1 августа на официальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, если отсутствует первый вице-губернатор Виктор Мамин, закрепленными за ним вопросами занимается Ирина Гехт. Если и Гехт нет на месте, Мамина замещает Александр Козлов. Саму Гехт может заменять Вадим Евдокимов, а в случае отсутствия Евдокимова — Мамин.

Александра Богашева замещает Иван Куцевляк, или в отсутствие Куцевляка — Егор Ковальчук. Если Ковальчука нет на месте, его полномочия исполняет Богашов или Куцевляк. Козлова может заменять Алексей Фартыгин или Сергей Шаль. Если отсутствует Куцевляк, его заменяет Ковальчук или Богашов.

Станислава Мошарова может заменять Анатолий Векшин или Сергей Сушков. Сушкова в его отсутствие заменяет Векшин или Мошаров, Фартыгина — Козлов или Шаль, Шаля — Ковальчук или Козлов. Каждый из вице-губернаторов может быть наделен полномочиями и. о. главы региона, если отсутствует сам Текслер.

В этом же документе Текслер документально закрепил перераспределение полномочий, озвученное ранее. Куцевляк теперь курирует министерство экономического развития региона, а Ковальчук — минпром, Сушков — города и районы юга области, а также минсельхоз.

Фартыгин отвечает за связи с правоохранительными органами, а также за работу министерство общественной безопасности и главного управления юстиции. Козлов курирует минцифры и минэкологии. Богашов отвечает за минимущество и ГУ лесами региона. У остальных вице-губернаторов полномочия остались прежние.