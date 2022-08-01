Геронтолог Прощаев рассказал, как отсрочить старение организма

02 августа 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

Чтение и изучение нового способствуют правильной работе мозга, считает Кирилл Прощаев Фото: Анна Майорова © URA.RU Чтобы отсрочить старение организма и развитие деменции, нужно больше читать, изучать что-то новое, следить за артериальным давлением, больше двигаться, избавиться от вредных привычек и чаще гулять на природе. Такие рекомендации в беседе с URA.RU дал директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. «Никогда не поздно учиться и получать новую информацию, изучать иностранные языки, ездить на экскурсии, читать книги — это все вносит вклад в создание когнитивного резерва (устойчивой работы нейронов, — прим. URA.RU). Также доказано, что у людей с низкой физической активностью с возрастом эти функции становятся хуже. Нет каких-то установленных норм, но ВОЗ предлагает такую схему занятий: 150 минут в неделю высоких интенсивных либо 300 минут средне-интенсивных нагрузок, 2-3 раза силовых упражнений и несколько раз в неделю упражнений на баланс. Чем больше мы двигаемся, тем лучше наши когнитивные функции в пожилом и старческом возрасте», — объяснил Кирилл Прощаев. Геронтолог подчеркнул, что каждый человек должен следить за своим артериальным давлением. «Любой человек, в том числе гипертоник, должен иметь давление ниже 140 миллиметров ртутного столба, а диастолическое 90. А если повышенное артериальное давление сочетается с сахарным диабетом, то здесь цифры должны быть даже ниже 130 и 80. Именно в таком варианте они позволяют профилактировать и деменцию, и инфаркты, и инсульты, поражения таких органов-мишеней как сердце, почки, что приводит к усугублению состояния человека и ускорению смерти», — отметил Прощаев. Собеседник агентства добавил, что людям, живущих в экологически неблагоприятных районах, нужно чаще бывать на природе. «У людей, которые проживают в экологически неблагополучных регионах, с возрастом состояние когнитивных функций становится хуже, поэтому важный фактор в сохранении функции мозга — посещение парков, дач, загородных зон. Ну и нужно бороться за экологическую культуру. Плюс, вредят головному мозгу сигареты», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы отсрочить старение организма и развитие деменции, нужно больше читать, изучать что-то новое, следить за артериальным давлением, больше двигаться, избавиться от вредных привычек и чаще гулять на природе. Такие рекомендации в беседе с URA.RU дал директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. «Никогда не поздно учиться и получать новую информацию, изучать иностранные языки, ездить на экскурсии, читать книги — это все вносит вклад в создание когнитивного резерва (устойчивой работы нейронов, — прим. URA.RU). Также доказано, что у людей с низкой физической активностью с возрастом эти функции становятся хуже. Нет каких-то установленных норм, но ВОЗ предлагает такую схему занятий: 150 минут в неделю высоких интенсивных либо 300 минут средне-интенсивных нагрузок, 2-3 раза силовых упражнений и несколько раз в неделю упражнений на баланс. Чем больше мы двигаемся, тем лучше наши когнитивные функции в пожилом и старческом возрасте», — объяснил Кирилл Прощаев. Геронтолог подчеркнул, что каждый человек должен следить за своим артериальным давлением. «Любой человек, в том числе гипертоник, должен иметь давление ниже 140 миллиметров ртутного столба, а диастолическое 90. А если повышенное артериальное давление сочетается с сахарным диабетом, то здесь цифры должны быть даже ниже 130 и 80. Именно в таком варианте они позволяют профилактировать и деменцию, и инфаркты, и инсульты, поражения таких органов-мишеней как сердце, почки, что приводит к усугублению состояния человека и ускорению смерти», — отметил Прощаев. Собеседник агентства добавил, что людям, живущих в экологически неблагоприятных районах, нужно чаще бывать на природе. «У людей, которые проживают в экологически неблагополучных регионах, с возрастом состояние когнитивных функций становится хуже, поэтому важный фактор в сохранении функции мозга — посещение парков, дач, загородных зон. Ну и нужно бороться за экологическую культуру. Плюс, вредят головному мозгу сигареты», — подытожил он.