Парковка на главной площади не будет работать с 1 августа по 5 сентября Фото: telegram-канал «Екатское Чтиво»

Строители закрыли парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге и привезли стройматериалы. Там начинается подготовка к фестивалю ландшафтного искусства, сообщают горожане в соцсетях.

«На площадь уже привезли стройматериалы и начали работы к „Атмофесту“», — пишет telegram-канал «Екатское Чтиво». Ранее в мэрии Екатеринбурга рассказывали, что главная площадь города будет закрыта для проезда и парковки машин с 1 августа по 5 сентября.

С 12 по 21 августа там пройдет евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». В этом году тема мероприятия «Зеленые истории нашего города». Ранее URA.RU сообщало, что по завершению фестиваля растения разместят рядом с детскими учреждениями, в том числе с больницами.