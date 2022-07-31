Черный дым от горения факелов вызвал опасения у жителей Тобольска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пресс-служба компании «Запсибнефтехим» (входит в группу «СИБУР») объяснила тоболякам происхождение и уровень опасности от черного дыма, который шел сегодня с предприятия. Ранее жители города делились в соцсетях фотографиями темного шлейфа в небе от горения факелов, жалуясь на вред здоровью от этого процесса.

В компании объяснили причину появления дыма следующим образом. «В связи с кратковременной посадкой напряжения (падение напряжения — прим. ред) было произведено штатное переключение полимерных производств. Избыток углеводородов в технологической цепочке был безопасно утилизирован на факельных установках», — сообщили в пресс-службе «Запсибнефтехима». Они уточнили, что на предприятии уже восстановлено стабильное энергоснабжение и ведутся работы по восстановлению технологического режима.

Под одним из постов в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте» обсудили появившийся из-за этой ситуации черный дым над городом. «На всякий случай окна закрыла, мало ли…» — написала Настя Иванова. «Дышите глубже! Это очень полезная гарь! Здоровья прибавится!» — иронизирует над ситуацией Александр Бабушкин. «Сибур допрыгается, народ начнет подписи собирать против завода <…> И так благодаря заводу онкологии стало в десятки раз больше, народу умирает очень много от рака, с замечательной экологией», — высказался Алексей Дружинин.

Однако пресс-служба компании объяснила жителям города уровень реальной опасности этого дыма и отходов от факела. «На окружающую среду воздействие минимально, потому что в процессе сжигания технические газы превращаются преимущественно в углекислый газ и воду. Чтобы при горении углеводородов не образовывалась сажа, на факел специально подается пар», — рассказал для пресс-службы компании Владимир Капустин, заведующий кафедрой технологии переработки нефти РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. По его словам, даже в пик факельной активности показатели выбросов остаются в пределах нормы.

Ранее URA.RU сообщало, что «Запсибнефтехим» стал предметом гордости для Тобольска. Предприятие и его главного инвестора за развитие города похвалил президент РФ Владимир Путин.