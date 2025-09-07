Тюменцев предупредили о плохой видимости на трассе

Туман ожидается 8 и 9 сентября
На 357-м километре федеральной трассе Тюмень — Омск наблюдается ухудшение видимости. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск на 357-м километре туман, низкая видимость», — говорится в сообщении telegram-канала.
Неблагоприятная погода для водителей продлится в ближайшие два дня — 8 и 9 сентября. Видимость может составить менее 500 метров. Правоохрангители ведут круглосуточное патрулирование автодорог.
