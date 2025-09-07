07 сентября 2025
06 сентября 2025

Тюменцев предупредили о плохой видимости на трассе

Туман ожидается 8 и 9 сентября
Туман ожидается 8 и 9 сентября Фото:

На 357-м километре федеральной трассе Тюмень — Омск наблюдается ухудшение видимости. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск на 357-м километре туман, низкая видимость», — говорится в сообщении telegram-канала.

Неблагоприятная погода для водителей продлится в ближайшие два дня — 8 и 9 сентября. Видимость может составить менее 500 метров. Правоохрангители ведут круглосуточное патрулирование автодорог.

