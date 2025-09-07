07 сентября 2025

«Кровавая Луна»: каким увидели тюменцы затмение. Фото

В ночь на 8 сентября тюменцы наблюдали лунное затмение
Затмение происходит раз в семь лет
Затмение происходит раз в семь лет

В ночь на 8 сентября тюменцы наблюдали редкое природное явление — полное лунное затмение. В момент, когда Луна полностью погрузится в тень Земли, ее поверхность приобретает насыщенный бордовый оттенок. Иначе такое явление называют «Кровавой Луной». Необычными кадрами поделились подписчики telegram-канала «Темы Тюмени».

В бордовый оттенок Луна окрасилась, кода полностью погрузилась в тень нашей планеты. Следующий раз такое редкое явление можно будет увидеть через семь лет.

