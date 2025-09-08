Как в фильме ужасов: тюменку напугала аллея с подвешенными плюшевыми медведями. Видео

Аллея с медведями в Свердловской области вызвала волну негодования у тюменцев
Жители Тюмени не оценили инсталляцию из подвешенных плюшевых игрушек
Социальные сети взбудоражил ролик с видео, на котором запечатлена аллея с подвешенными на деревьях плюшевыми медведями в селе Мезенское Свердловской области. Жительница Тюмени Дарина Невеликая поделилась с URA.RU своими негативными впечатлениями от увиденного, назвав зрелище отвратительным.

«Я ехала мимо и видела это воочию. Выглядит отвратительно. Зачем это было сделано, непонятно. Выглядит как фильм ужасов. Плюс, могу предположить, что это вредит природе», — заявила Дарина.

Корреспондент URA.RU выяснил, что автором «медвежьей аллеи» является местный житель, работающий водителем мусоровоза. Об этом сообщили в администрации городского округа Заречный. Там, в организации такой инсталляции не видят ничего предосудительного. Старший инспектор отдела сельской территории Ольга Богачева сообщила, что местные жители в основном реагируют на это положительно.

«Просто человек работает на мусорке, собирает и подвешивает игрушки. Я и сама живу в селе Мезенское. Некоторые говорят: „О, прикольно, мишки висят“. Никакое это не кладбище плюшевых игрушек. Эта аллея не вызывает у местных жителей никаких негативных эмоций. И экологии никак не может навредить», — отметила Богачева.

Несмотря на это, многие пользователи соцсетей выражают возмущение и ужас по поводу увиденного, называя аллею с плюшевыми мишками «зловещей», «пугающей» и «негативно влияющей на психику».

