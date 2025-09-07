Тюменские магазины начали охоту за гостями форума TNF

Тюменские магазины зовут предпринимателей за костюмами для TNF
Тюменские магазины начали зазывать гостей форума TNF для покупки костюма. Информация об этом появилась в соцсетях одного из местных ТРЦ.
«Выбираем костюм для промышленно-энергетического форума. Большой выбор стильных образов для деловых встреч, переговоров и заключения выгодных сделок», – такой пост опубликовал в своих соцсетях местный ТРЦ.
Форум TNF пройдет в Тюмени с 15 по 18 сентября. В рамках него состоятся деловые встречи и подписание соглашений. На мероприятии ожидается делегация первых лиц региона и гости с соседних округов и стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!