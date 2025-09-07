07 сентября 2025

Тюменские магазины начали охоту за гостями форума TNF

Тюменские магазины начали продавать костюмы для форума TNF
Тюменские магазины зовут предпринимателей за костюмами для TNF
Тюменские магазины зовут предпринимателей за костюмами для TNF Фото:

Тюменские магазины начали зазывать гостей форума TNF для покупки костюма. Информация об этом появилась в соцсетях одного из местных ТРЦ.

«Выбираем костюм для промышленно-энергетического форума. Большой выбор стильных образов для деловых встреч, переговоров и заключения выгодных сделок», – такой пост опубликовал в своих соцсетях местный ТРЦ.

Форум TNF пройдет в Тюмени с 15 по 18 сентября. В рамках него состоятся деловые встречи и подписание соглашений. На мероприятии ожидается делегация первых лиц региона и гости с соседних округов и стран.

