В Тюмени резко подскочили цены на обогреватели

На спрос влияют погода и условия на рынке
В Тюмени средняя цена обогревателей выросла на 11% и достигла 4 290 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Ситилинк».
«Стоимость обогревателей осенью 2025 года достигла 4290 рублей против 3800 рублей годом ранее. Прирост составил 11%», — пишет издание «РБК Тюмень» со ссылкой на компанию.
Отмечается, что несмотря на повышение стоимости, общий объем продаж обогревателей немного снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На спрос влияют погода и условия на рынке.
