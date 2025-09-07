07 сентября 2025

В Тюмени резко подскочили цены на обогреватели

В Тюмени обогреватели подорожали на 11%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На спрос влияют погода и условия на рынке
На спрос влияют погода и условия на рынке Фото:

В Тюмени средняя цена обогревателей выросла на 11% и достигла 4 290 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Ситилинк».

«Стоимость обогревателей осенью 2025 года достигла 4290 рублей против 3800 рублей годом ранее. Прирост составил 11%», — пишет издание «РБК Тюмень» со ссылкой на компанию.

Отмечается, что несмотря на повышение стоимости, общий объем продаж обогревателей немного снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На спрос влияют погода и условия на рынке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени средняя цена обогревателей выросла на 11% и достигла 4 290 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Ситилинк». «Стоимость обогревателей осенью 2025 года достигла 4290 рублей против 3800 рублей годом ранее. Прирост составил 11%», — пишет издание «РБК Тюмень» со ссылкой на компанию. Отмечается, что несмотря на повышение стоимости, общий объем продаж обогревателей немного снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На спрос влияют погода и условия на рынке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...