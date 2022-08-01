США отправят Украине новую помощь, включая снаряды для HIMARS

01 августа 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

США отправят Киеву 75 тысяч снарядов для гаубиц M777, заявил Джон Кирби Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США собираются отправить Украине новую помощь на чуть более полумиллиарда долларов, которая будет включать в себя снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийских орудий. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Сегодняшнее объявление будет включать дополнительные боеприпасы для высокомобильных передовых ракетных систем, известных также как HIMARS, <…>, а также снаряды для 155-миллиметровых артиллерийских систем, которые уже переданы Украине», — передает слова Джона Кирби РИА «Новости». Уточняется, что с новыми поставками помощи Киеву будут отправлены 75 тысяч снарядов для гаубиц M777. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска уничтожили более 100 ракет для американских РСЗО HIMARS в Днепропетровской области. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко уточнил, что ВСУ стреляют из HIMARS вслепую. Полковник и ветеран военной разведки Рустем Клупов предрек, что к началу осени американские РСЗО на Украине будут полностью уничтожены. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала, страны Запада увеличили военную помощь Киеву. В частности, США поставили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS.

США собираются отправить Украине новую помощь на чуть более полумиллиарда долларов, которая будет включать в себя снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийских орудий. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Сегодняшнее объявление будет включать дополнительные боеприпасы для высокомобильных передовых ракетных систем, известных также как HIMARS, <…>, а также снаряды для 155-миллиметровых артиллерийских систем, которые уже переданы Украине», — передает слова Джона Кирби РИА «Новости». Уточняется, что с новыми поставками помощи Киеву будут отправлены 75 тысяч снарядов для гаубиц M777. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска уничтожили более 100 ракет для американских РСЗО HIMARS в Днепропетровской области. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко уточнил, что ВСУ стреляют из HIMARS вслепую. Полковник и ветеран военной разведки Рустем Клупов предрек, что к началу осени американские РСЗО на Украине будут полностью уничтожены. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала, страны Запада увеличили военную помощь Киеву. В частности, США поставили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS.