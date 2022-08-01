Премьер Венгрии Орбан открестился от руководства Евросоюза

02 августа 2022 в 02:09 Размер текста - 17 +

Брюссель не босс для властей Венгрии, заявил Виктор Орбан Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Benko Vivien Cher Венгрия не будет подчиняться Европейскому союзу, если требования Брюсселя не подходят Будапешту. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. «Брюссель нам не босс. Мы независимая, суверенная венгерская нация. Мы принимаем решения вместе. Если они нам не подходят, мы им скажем. Если они не подходят, и мы можем им препятствовать, то совместное решение не появится», — написал Виктор Орбан в своих соцсетях. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Российские власти говорили о том, что все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: к примеру, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке.

Венгрия не будет подчиняться Европейскому союзу, если требования Брюсселя не подходят Будапешту. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. «Брюссель нам не босс. Мы независимая, суверенная венгерская нация. Мы принимаем решения вместе. Если они нам не подходят, мы им скажем. Если они не подходят, и мы можем им препятствовать, то совместное решение не появится», — написал Виктор Орбан в своих соцсетях. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Российские власти говорили о том, что все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: к примеру, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке.