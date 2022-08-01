Премьер Венгрии Орбан открестился от руководства Евросоюза

Брюссель не босс для властей Венгрии, заявил Виктор ОрбанФото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Benko Vivien Cher
Венгрия не будет подчиняться Европейскому союзу, если требования Брюсселя не подходят Будапешту. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«Брюссель нам не босс. Мы независимая, суверенная венгерская нация. Мы принимаем решения вместе. Если они нам не подходят, мы им скажем. Если они не подходят, и мы можем им препятствовать, то совместное решение не появится», — написал Виктор Орбан в своих соцсетях.
Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Российские власти говорили о том, что все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: к примеру, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке.
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Венгрия не будет подчиняться Европейскому союзу, если требования Брюсселя не подходят Будапешту. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. «Брюссель нам не босс. Мы независимая, суверенная венгерская нация. Мы принимаем решения вместе. Если они нам не подходят, мы им скажем. Если они не подходят, и мы можем им препятствовать, то совместное решение не появится», — написал Виктор Орбан в своих соцсетях. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Российские власти говорили о том, что все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: к примеру, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке.