Свердловский банк устроил панику среди держателей долларов

В банке «Точка» посоветовали клиентам избавиться от долларов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Клиенты крупнейшего свердловского банка для бизнеса «Точка» получили письма, в которых им советуют избавляться от долларов на счетах из-за риска заморозки. Об этом они рассказали журналистам.

«Ситуация срочная. Возможно, завтра биржа остановит торговлю долларами. То есть с ними ничего нельзя будет сделать: они могут на много лет застрять на счете и обесцениться. Беспокоюсь, что вас это может коснуться, так как на вашем счете есть доллары», — приводит РБК цитату из письма «Точки» одному из клиентов. В банке советуют продать доллары в течение суток. Сотрудник техподдержки пояснил, что валюта может пропасть «из-за ужесточения санкций курсов».

Сооснователь «Точки» Борис Дьяконов объяснил, что рассылку сделали в качестве страховки. В компании видят, «куда все идет», и не хотят подставлять клиентов и оставлять их с замороженными валютными счетами. Ранее URA.RU сообщало, что Дьяконов покинул пост президента банка и теперь не участвует в операционной деятельности, но остается сооснователем и продолжает участвовать в формировании стратегии компании.