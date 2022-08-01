Екатеринбург получит от Ростуризма 215 млн рублей на обустройство

В Ростуризме подвели итоги конкурса проектов по обустройству туристических центров городов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург попал в список городов-победителей, которые получат от Ростуризма деньги из федерального бюджета на обустройство туристической инфраструктуры. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова у себя в telegram-канале.

«Города-победители [конкурса проектов] в течение 2023 года смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду и другое», — написала Догузова. Всего среди победителей 31 город, а общий объем финансирования — 6 млрд рублей.

Екатеринбург получит на обустройство 215 млн — это максимальный размер финансирования, который можно было получить. Эту же сумму получили еще несколько регионов, а меньше всех выделили республике Крым (121 млн рублей) и Псковской области (130 млн).

Глава Ростуризма Зарина Догузова в конце июня посетила Свердловскую область с рабочим визитом и осталась довольна регионом. Побывать на Урале Догузову приглашал губернатор Евгений Куйвашев.