Глава Ростуризма Зарина Догузова посвятила уральской столице пост в своем telegram-канале Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Ростуризма Зарина Догузова, посетившая Свердловскую область с рабочим визитом, осталась под впечатлением от Екатеринбурга. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«В городе есть все, что необходимо современному туристу: хороший выборы гостиниц на любой вкус, модные кафе, бары, рестораны, разнообразные музеи, арт-пространства с картинами Уорхола и Матисса, неповторимая атмосфера продвинутого индустриального города, богатая событийная программа, один из крупнейших в мире фестивалей музыки и другое», — написала Догузова.

Также глава Ростуризма осталась в восторге от архитектуры города, в том числе от памятников конструктивизма и соседству сталинского ампира с небоскребами и современными комплексами. «От Москвы — всего два часа полета! В общем, Екатеринбург очень хорош, смело советую!», — добавила Догузова.

Ранее Догузова вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым сплавлялись по реке Чусовая. После этого она пообещала губернатору помочь в развитии туристической инфраструктуры реки Чусовой. Тогда же глава Ростуризма осталась в восторге от Уральских гор. Чуть позже гостья оценила музейный комплекс УГМК.

Побывать на Урале Догузову приглашал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В предыдущий раз они встречались 17 июня на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Тогда губернатор и глава Ростуризма обсудили развитие туристической отрасли в Свердловской области.