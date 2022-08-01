Politico: США уничтожили главу «Аль-Каиды»* Аймана аль-Завахири 02 августа 2022 в 03:25 Размер текста - 17 + США с помощью беспилотника ликвидировали лидера «Аль-Каиды» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Аймана аль-Завахири с помощью удара беспилотника. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источников, близких к ходу операции. «Соединенные Штаты убили лидера „Аль-Каиды“ Аймана аль-Завахири в результате удара беспилотника в минувшие выходные», — говорится в материале газеты. Уточняется, что контртеррористическая операция проводила в Афганистане. Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что операция прошла успешно, а жертв среди гражданского населения удалось избежать. Кроме того, в статье отмечается, что об успешном выполнении миссии должен рассказать президент США Джо Байден в 02:30 мск. Ранее сообщалось, что в сентябре США также атаковали одного из лидеров «Аль-Каиды» на северо-востоке Сирии. Затем в Пентагоне заявили, что «Аль-Каида» готовит новый удар по США из Афганистана. *«Аль-Каиды» — террористическая организация, запрещенная в РФ США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Аймана аль-Завахири с помощью удара беспилотника. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источников, близких к ходу операции. «Соединенные Штаты убили лидера „Аль-Каиды“ Аймана аль-Завахири в результате удара беспилотника в минувшие выходные», — говорится в материале газеты. Уточняется, что контртеррористическая операция проводила в Афганистане. Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что операция прошла успешно, а жертв среди гражданского населения удалось избежать. Кроме того, в статье отмечается, что об успешном выполнении миссии должен рассказать президент США Джо Байден в 02:30 мск. Ранее сообщалось, что в сентябре США также атаковали одного из лидеров «Аль-Каиды» на северо-востоке Сирии. Затем в Пентагоне заявили, что «Аль-Каида» готовит новый удар по США из Афганистана. *«Аль-Каиды» — террористическая организация, запрещенная в РФ {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям