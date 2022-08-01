01 августа 2022

Politico: США уничтожили главу «Аль-Каиды»* Аймана аль-Завахири

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, беспилотник
США с помощью беспилотника ликвидировали лидера «Аль-Каиды» Фото:

США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Аймана аль-Завахири с помощью удара беспилотника. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источников, близких к ходу операции.

«Соединенные Штаты убили лидера „Аль-Каиды“ Аймана аль-Завахири в результате удара беспилотника в минувшие выходные», — говорится в материале газеты. Уточняется, что контртеррористическая операция проводила в Афганистане.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что операция прошла успешно, а жертв среди гражданского населения удалось избежать. Кроме того, в статье отмечается, что об успешном выполнении миссии должен рассказать президент США Джо Байден в 02:30 мск.

Ранее сообщалось, что в сентябре США также атаковали одного из лидеров «Аль-Каиды» на северо-востоке Сирии. Затем в Пентагоне заявили, что «Аль-Каида» готовит новый удар по США из Афганистана.

*«Аль-Каиды» — террористическая организация, запрещенная в РФ

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США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Аймана аль-Завахири с помощью удара беспилотника. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источников, близких к ходу операции. «Соединенные Штаты убили лидера „Аль-Каиды“ Аймана аль-Завахири в результате удара беспилотника в минувшие выходные», — говорится в материале газеты. Уточняется, что контртеррористическая операция проводила в Афганистане. Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что операция прошла успешно, а жертв среди гражданского населения удалось избежать. Кроме того, в статье отмечается, что об успешном выполнении миссии должен рассказать президент США Джо Байден в 02:30 мск. Ранее сообщалось, что в сентябре США также атаковали одного из лидеров «Аль-Каиды» на северо-востоке Сирии. Затем в Пентагоне заявили, что «Аль-Каида» готовит новый удар по США из Афганистана. *«Аль-Каиды» — террористическая организация, запрещенная в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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