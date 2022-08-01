01 августа 2022

Экс-советник Трампа Болтон: Украину ждет череда бед из-за Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Джон Болтон. Екатеринбург, болтон джон, john bolton
Украину не ждет ничего хорошего из-за нерешительности президента США, заявил Джон Болтон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нерешительность президента США Джо Байдена сулит проблемы Киеву с учетом колебаний Германии и Франции. Такое мнение в статье для издания 19FortyFive высказал советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«Отсутствие решимости не сулит ничего хорошего Украине, если российская спецоперация продолжится, тем более что некоторые европейские страны, в частности Германия и Франция, показывают собственную нерешительность», — заявил Болтон. По его словам, администрация президента США Джо Байдена, «как по существу, так и в дипломатическом мастерстве» нерешительна, покорна и непоследовательна.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нерешительность президента США Джо Байдена сулит проблемы Киеву с учетом колебаний Германии и Франции. Такое мнение в статье для издания 19FortyFive высказал советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. «Отсутствие решимости не сулит ничего хорошего Украине, если российская спецоперация продолжится, тем более что некоторые европейские страны, в частности Германия и Франция, показывают собственную нерешительность», — заявил Болтон. По его словам, администрация президента США Джо Байдена, «как по существу, так и в дипломатическом мастерстве» нерешительна, покорна и непоследовательна. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...