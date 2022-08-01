Нерешительность президента США Джо Байдена сулит проблемы Киеву с учетом колебаний Германии и Франции. Такое мнение в статье для издания 19FortyFive высказал советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
«Отсутствие решимости не сулит ничего хорошего Украине, если российская спецоперация продолжится, тем более что некоторые европейские страны, в частности Германия и Франция, показывают собственную нерешительность», — заявил Болтон. По его словам, администрация президента США Джо Байдена, «как по существу, так и в дипломатическом мастерстве» нерешительна, покорна и непоследовательна.
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.
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Нерешительность президента США Джо Байдена сулит проблемы Киеву с учетом колебаний Германии и Франции. Такое мнение в статье для издания 19FortyFive высказал советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. «Отсутствие решимости не сулит ничего хорошего Украине, если российская спецоперация продолжится, тем более что некоторые европейские страны, в частности Германия и Франция, показывают собственную нерешительность», — заявил Болтон. По его словам, администрация президента США Джо Байдена, «как по существу, так и в дипломатическом мастерстве» нерешительна, покорна и непоследовательна. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.