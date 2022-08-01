Пенсионерку, потерявшуюся в лесу под Курганом, нашли

Женщина жива и вернулась к родным вечером того же дня Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

80-летнюю Зинаиду Голубцову, которая утром 1 августа ушла в лес и не вернулась, нашли к вечеру того же дня. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Найдена! Жива! Благодарим всех, кто участвовал в поиске и распространял информацию!», — сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что с заявлением о пропажи пенсионерки в полицию обратились ее родственники. Курганцев просили помочь в поиске пожилой женщины. Детали ее нахождения и причины пропажи пока не уточняются.