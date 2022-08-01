01 августа 2022

Пенсионерку, потерявшуюся в лесу под Курганом, нашли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проблемная дорога на Химмаш. Екатеринбург , лес, сосновый лес
Женщина жива и вернулась к родным вечером того же дня Фото:

80-летнюю Зинаиду Голубцову, которая утром 1 августа ушла в лес и не вернулась, нашли к вечеру того же дня. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Найдена! Жива! Благодарим всех, кто участвовал в поиске и распространял информацию!», — сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что с заявлением о пропажи пенсионерки в полицию обратились ее родственники. Курганцев просили помочь в поиске пожилой женщины. Детали ее нахождения и причины пропажи пока не уточняются.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
Подписаться
80-летнюю Зинаиду Голубцову, которая утром 1 августа ушла в лес и не вернулась, нашли к вечеру того же дня. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Найдена! Жива! Благодарим всех, кто участвовал в поиске и распространял информацию!», — сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Курганской области в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что с заявлением о пропажи пенсионерки в полицию обратились ее родственники. Курганцев просили помочь в поиске пожилой женщины. Детали ее нахождения и причины пропажи пока не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...