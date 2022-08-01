Пенсионерку, потерявшуюся в лесу под Курганом, нашли

Женщина жива и вернулась к родным вечером того же дня
80-летнюю Зинаиду Голубцову, которая утром 1 августа ушла в лес и не вернулась, нашли к вечеру того же дня. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Найдена! Жива! Благодарим всех, кто участвовал в поиске и распространял информацию!», — сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что с заявлением о пропажи пенсионерки в полицию обратились ее родственники. Курганцев просили помочь в поиске пожилой женщины. Детали ее нахождения и причины пропажи пока не уточняются.
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»Подписаться