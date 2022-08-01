Метеорологи: в августе Пермский край ждет аномальная погода

Погода в августе не будет баловать пермяков осадками Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Август в Пермском крае ожидается сухим и теплым. Согласно предварительному прогнозу, опубликованному на сайте «Метеоролог и я», температура воздуха будет выше климатической нормы на 1-2 градуса.

«Август ожидается теплее нормы на 1-2 градуса. Ожидается дефицит осадков: суммарно за месяц выпадет не более 80% от климатической нормы», — сообщается на сайте. В первой декаде месяца под влиянием антициклона средняя температура воздуха превысит норму на 3-4 градуса.

Во второй декаде ожидается тридцатиградусная жара, а количество осадков составит лишь 20-40% от нормы. Ближе к концу месяца погодные значения будут соответствовать среднемноголетним значениям.

URA.RU рассказывало, что в Пермском крае установилась аномально жаркая погода. Ранее краевые власти ввели в регионе особый противопожарный режим. На период его действия запрещено разводить огонь в лесах, парках и сельхозугодьях, а также сжигать мусор.