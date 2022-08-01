В ХМАО завели уголовку на живодеров, расстрелявших медвежонка

Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконного убийства медведя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция возбудила уголовное дело на местных жителей, которые расстреляли медвежонка в Нефтеюганском районе, гулявшего вдоль дороги. При этом не имея соответствующего разрешения на охоту. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.

«По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением особо крупного ущерба). Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой», — сказали в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что по факту сообщений об убийстве медвежонка Нефтеюганская межрайонная прокуратура проводит проверку. В пресс-службе УМВД по ХМАО не ответили на звонки журналиста агентства. За указанную статью им грозит штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее URA.RU писало, что инцидент произошел рядом с поселком Салым и был снят на видео одним из дальнобойщиков. Медвежонок гулял вдоль дороги, в какой-то момент неизвестные открыли по нему огонь. При этом злоумышленники также потребовали у автора видео удалить запись.