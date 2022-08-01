На торги выставлены территории в границе улиц Красина, Климова и Кирова (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана планируют снести ветхие двухэтажные дома, чтобы застроить многоэтажками. Общая площадь предполагаемой застройки в районе набережной составляет более 24 тысяч квадратных метров. Начальная цена аукциона более 79 миллионов рублей. О торгах сообщается на сайте администрации города.

«В рамках комплексного развития на аукцион выставлены территории, расположенные в границах улиц Красина, Климова, Кирова в городе Кургане. Общая площадь: 24 627 квадратных метров. <…> Перечень адресов многоквартирных жилых домов, подлежащих сносу: ул. Набережная, 15, ул. Климова, 14, ул. Климова, 16, ул. Климова, 18, ул. Климова, 20, ул. Климова, 24. <…> Начальная цена: 79 246 000 рублей», — говорится в документе мэрии. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 августа включительно. Торги пройдут 16 августа.

Также власти Кургана предлагают под комплексное развитие еще около 40 земельных участков в границах улиц Климова, Кирова, Набережная и Красина. Сейчас они находятся в частной собственности. На их месте стоят жилые дома.

Ранее URA.RU писало, что новый микрорайон Кургана застроят высотками. На торги выставлен земельный участок в Заозерном общей площадью более 100 тысяч квадратных метров.