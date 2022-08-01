Казачество создает курганский батальон для участия в спецоперации

В регионе создают именной курганский батальон, чтобы отправить добровольцев и пребывающих в запасе на защиту Донбасса. Об этом URA.RU сообщил председатель молодежной казачьей организации Курганской области Владимир Ярушников.
«Недавно проходило совещание по формированию именного курганского батальона для участия в военной спецоперации. На заседании присутствовали главы сельсоветов и руководителей организаций. Цель — отбор добровольцев, пребывающих в запасе и работающих в организациях, а также их зачислении на контрактной основе на военную службу Вооруженных Сил РФ», — говорит Ярушников.
По его словам, совещание проходило в администрации Кетовского муниципального округа. На нем присутствовал и. о. начальника военного комиссара по Кетовскому, Притобольному и Половинскому районам Владимир Коротин. «На заседании обсуждались условия отбора добровольцев в батальон для участия в спецоперации по защите республик Донбасса и иные условия службы и комплектования для службы граждан по контракту. Информация будет доведена до населения и казаков в ближайшее время», — сообщает Ярушников.
И.о. главы Кетовского МО Олег Язовских от комментариев URA.RU отказался. В областном военном комиссариате URA.RU сообщили, что комиссариат данным отбором граждан не занимается. Получить оперативный комментарий от Коротина не удалось.
Спецоперация ВС РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой для спасения жителей Донбасса, а также для демилитаризации и денацификации соседней страны.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
В регионе создают именной курганский батальон, чтобы отправить добровольцев и пребывающих в запасе на защиту Донбасса. Об этом URA.RU сообщил председатель молодежной казачьей организации Курганской области Владимир Ярушников. «Недавно проходило совещание по формированию именного курганского батальона для участия в военной спецоперации. На заседании присутствовали главы сельсоветов и руководителей организаций. Цель — отбор добровольцев, пребывающих в запасе и работающих в организациях, а также их зачислении на контрактной основе на военную службу Вооруженных Сил РФ», — говорит Ярушников. По его словам, совещание проходило в администрации Кетовского муниципального округа. На нем присутствовал и. о. начальника военного комиссара по Кетовскому, Притобольному и Половинскому районам Владимир Коротин. «На заседании обсуждались условия отбора добровольцев в батальон для участия в спецоперации по защите республик Донбасса и иные условия службы и комплектования для службы граждан по контракту. Информация будет доведена до населения и казаков в ближайшее время», — сообщает Ярушников. И.о. главы Кетовского МО Олег Язовских от комментариев URA.RU отказался. В областном военном комиссариате URA.RU сообщили, что комиссариат данным отбором граждан не занимается. Получить оперативный комментарий от Коротина не удалось. Спецоперация ВС РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой для спасения жителей Донбасса, а также для демилитаризации и денацификации соседней страны.