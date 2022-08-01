Свердловские VIP почтили память погибших десантников. Видео, фото

02 августа 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Представители власти возложили цветы к памятнику в Екатеринбурге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Представили свердловского истеблишмента возложили цветы к памятнику погибшим воинам-десантникам. Речь идет о мемориале «Черный тюльпан», который находится в Екатеринбурге — передает корреспондент URA.RU с места событий. «Мероприятие посетили министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, депутат Сергей Чепиков, вице-губернатор Олег Чемезов. Также почтили память погибших десантников депутаты свердловского заксо: Виктор Бабенко, Елена Чечунова и Тарас Исаков. От „Справедливой России“ присутствовал депутат ГД Андрей Кузнецов», — передает журналист агентства. Черный тюльпан — мемориал уральским воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, и воинам, погибшим в Чечне. Находится на площади Советской Армии в квадрате улиц Луначарского — Первомайская — Мамина-Сибиряка — Шарташская. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге 2 августа нынешние и бывшие военнослужащие празднуют День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Ветераны отмечают 92 года со дня создания элитных войск. Депутат свердловского заксо Виктор Бабенко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Председатель Екатеринбургской ГД Игорь Володин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вице-губернатор Олег Чемезов (на фото справа) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Представили свердловского истеблишмента возложили цветы к памятнику погибшим воинам-десантникам. Речь идет о мемориале «Черный тюльпан», который находится в Екатеринбурге — передает корреспондент URA.RU с места событий. «Мероприятие посетили министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, депутат Сергей Чепиков, вице-губернатор Олег Чемезов. Также почтили память погибших десантников депутаты свердловского заксо: Виктор Бабенко, Елена Чечунова и Тарас Исаков. От „Справедливой России“ присутствовал депутат ГД Андрей Кузнецов», — передает журналист агентства. Черный тюльпан — мемориал уральским воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, и воинам, погибшим в Чечне. Находится на площади Советской Армии в квадрате улиц Луначарского — Первомайская — Мамина-Сибиряка — Шарташская. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге 2 августа нынешние и бывшие военнослужащие празднуют День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Ветераны отмечают 92 года со дня создания элитных войск.