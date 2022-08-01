Пермяк в костюме пикачу устроил праздник детям в Мариуполе

Пермяк устроил праздник детям Мариуполя, переодевшись в костюм покемона Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермский волонтер Андрей Сотников побывал с гуманитарными миссиями на освобожденных территориях Донбасса. Доброволец работал там поваром, занимался раздачей гуманитарной помощи, а также, переодевшись в костюм покемона, провел в Мариуполе детский праздник.

«Я там был главным персонажем в костюме пикачу, развлекал детей. Запомнились детские улыбки, потому что они не видели этого 8 лет. Для детей это было впервые. Запомнилось, что они вокруг меня бегали, пытались как-то обнять, отрывали хвост костюму, чуть не уронили. То есть мы играли с ними в подвижные игры», — рассказал Андрей в интервью, размещенном в паблике интернет-журнала «Бар.да» в соцсети «ВКонтакте».

В Мелитополе Андрей развозил по домам продуктовые наборы. Среди получателей были многодетные матери, люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны ВОВ. Одному пенсионеру, который ранее проживал в Перми, вручили подарок в его день рождения. Всего за три месяца Андрей совершил на Донбасс две командировки. Волонтерской деятельностью он занимается несколько лет, являясь членом «Молодой гвардии» «Единой России».

URA.RU также сообщало, что своими впечатлениями от поездки в Донбасс поделился волонтер из Перми Валентин Пантелеев. Он две недели работал санитаром в больнице Мариуполя.

Вынужденная спецоперация РФ на территории ДНР, ЛНР и Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что она направлена на защиту жителей Донбасса от агрессии киевского режима.