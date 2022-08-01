Волонтер из Перми рассказал, как работал в больнице Мариуполя

02 августа 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

В Мариуполе пригодится любая помощь волонтеров (архивное фото) Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермский волонтер Валентин Пантелеев две недели работал в Мариуполе, где трудился в гуманитарном центре, больнице, а также оказывал адресную помощь жителям. Основной задачей, по его словам, была работа в городской больнице. «Самая главная задача, которая перед нами стояла, — это оказание помощи городской больнице города Мариуполь. В больнице мы помогали подготавливать койки к приему новых больных, расчищали пространство, которое было заставлено мебелью, спасенной из разрушенных этажей больницы от обстрелов. Переносили мебель, лежачих пациентов, продукты питания, лекарства, техническую и питьевую воду», — рассказал Пантелеев. Его слова власти распространили по официальным аккаунтам администраций городов и районов Прикамья в соцсети «ВКонтакте». По словам Пантелеева, он намерен в скором времени отправиться в очередную миссию на Донбасс для помощи местным жителям. Ранее URA.RU писало, что пермяков призывают отправиться добровольцами с гуманитарной миссией в Донецкую и Луганскую народные республики. Там требуются рабочие для разбора завалов и восстановления инфраструктуры, а также медики. На территории ДНР, ЛНР и Украины 24 февраля началась специальная операция РФ. Объявивший ее президент России Владимир Путин подчеркивал, что она направлена на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии.

Пермский волонтер Валентин Пантелеев две недели работал в Мариуполе, где трудился в гуманитарном центре, больнице, а также оказывал адресную помощь жителям. Основной задачей, по его словам, была работа в городской больнице. «Самая главная задача, которая перед нами стояла, — это оказание помощи городской больнице города Мариуполь. В больнице мы помогали подготавливать койки к приему новых больных, расчищали пространство, которое было заставлено мебелью, спасенной из разрушенных этажей больницы от обстрелов. Переносили мебель, лежачих пациентов, продукты питания, лекарства, техническую и питьевую воду», — рассказал Пантелеев. Его слова власти распространили по официальным аккаунтам администраций городов и районов Прикамья в соцсети «ВКонтакте». По словам Пантелеева, он намерен в скором времени отправиться в очередную миссию на Донбасс для помощи местным жителям. Ранее URA.RU писало, что пермяков призывают отправиться добровольцами с гуманитарной миссией в Донецкую и Луганскую народные республики. Там требуются рабочие для разбора завалов и восстановления инфраструктуры, а также медики. На территории ДНР, ЛНР и Украины 24 февраля началась специальная операция РФ. Объявивший ее президент России Владимир Путин подчеркивал, что она направлена на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии.