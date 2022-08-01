Волонтер из Перми рассказал, как работал в больнице Мариуполя

Пермский волонтер Валентин Пантелеев две недели работал в Мариуполе, где трудился в гуманитарном центре, больнице, а также оказывал адресную помощь жителям. Основной задачей, по его словам, была работа в городской больнице.
«Самая главная задача, которая перед нами стояла, — это оказание помощи городской больнице города Мариуполь. В больнице мы помогали подготавливать койки к приему новых больных, расчищали пространство, которое было заставлено мебелью, спасенной из разрушенных этажей больницы от обстрелов. Переносили мебель, лежачих пациентов, продукты питания, лекарства, техническую и питьевую воду», — рассказал Пантелеев. Его слова власти распространили по официальным аккаунтам администраций городов и районов Прикамья в соцсети «ВКонтакте».
По словам Пантелеева, он намерен в скором времени отправиться в очередную миссию на Донбасс для помощи местным жителям. Ранее URA.RU писало, что пермяков призывают отправиться добровольцами с гуманитарной миссией в Донецкую и Луганскую народные республики. Там требуются рабочие для разбора завалов и восстановления инфраструктуры, а также медики.
На территории ДНР, ЛНР и Украины 24 февраля началась специальная операция РФ. Объявивший ее президент России Владимир Путин подчеркивал, что она направлена на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии.
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Пермский волонтер Валентин Пантелеев две недели работал в Мариуполе, где трудился в гуманитарном центре, больнице, а также оказывал адресную помощь жителям. Основной задачей, по его словам, была работа в городской больнице. «Самая главная задача, которая перед нами стояла, — это оказание помощи городской больнице города Мариуполь. В больнице мы помогали подготавливать койки к приему новых больных, расчищали пространство, которое было заставлено мебелью, спасенной из разрушенных этажей больницы от обстрелов. Переносили мебель, лежачих пациентов, продукты питания, лекарства, техническую и питьевую воду», — рассказал Пантелеев. Его слова власти распространили по официальным аккаунтам администраций городов и районов Прикамья в соцсети «ВКонтакте». По словам Пантелеева, он намерен в скором времени отправиться в очередную миссию на Донбасс для помощи местным жителям. Ранее URA.RU писало, что пермяков призывают отправиться добровольцами с гуманитарной миссией в Донецкую и Луганскую народные республики. Там требуются рабочие для разбора завалов и восстановления инфраструктуры, а также медики. На территории ДНР, ЛНР и Украины 24 февраля началась специальная операция РФ. Объявивший ее президент России Владимир Путин подчеркивал, что она направлена на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии.