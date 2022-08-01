01 августа 2022

В свердловском городе утонул 15-летний подросток

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Под Красноуфимском утонул подросток Фото:

Накануне вечером в деревне Усть-Бугалыш под Красноуфимском (Свердловская область) утонул 15-летний подросток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Юноша пришел на водоем с друзьями. Он нырнул в воду, где потерял сознание и захлебнулся. Друзья пытались спасти приятеля своими силами, но попытки оказались тщетными. Позже они вызвали спасателей. Сотрудники МЧС вытащили парня из водоема, но уже без признаков жизни», — сказано в сообщении.

На водоемах Свердловской области за текущий летний сезон уже случилось 58 происшествий, в которых утонули 39 человек, в том числе девять детей. Ранее агентство писало, что на базе отдыха «Бодрость» под Асбестом утонул 12-летний мальчик. Ребенок был с дедушкой на рыбалке.

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Накануне вечером в деревне Усть-Бугалыш под Красноуфимском (Свердловская область) утонул 15-летний подросток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Юноша пришел на водоем с друзьями. Он нырнул в воду, где потерял сознание и захлебнулся. Друзья пытались спасти приятеля своими силами, но попытки оказались тщетными. Позже они вызвали спасателей. Сотрудники МЧС вытащили парня из водоема, но уже без признаков жизни», — сказано в сообщении. На водоемах Свердловской области за текущий летний сезон уже случилось 58 происшествий, в которых утонули 39 человек, в том числе девять детей. Ранее агентство писало, что на базе отдыха «Бодрость» под Асбестом утонул 12-летний мальчик. Ребенок был с дедушкой на рыбалке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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