Под Екатеринбургом на рыбалке утонул 12-летний мальчик

26 июля 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Мальчик погиб из-за того, что дедушка уронил очки в воду Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На базе отдыха «Бодрость» под Асбестом 25 июля утонул 12-летний мальчик. Как сообщает очевидец, погибший находился на рыбалке вместе со своим дедушкой. «Он был с дедушкой на рыбалке. В какой-то момент у пожилого мужчины в реку упали очки, он решил их достать», — сообщает источник Е1.RU, знакомый с ситуацией. Вслед за дедушкой в воду упал мальчик, который в результате утонул. После случившегося мужчина позвонил в дежурную часть. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области URA.RU подтвердили факт произошедшего, однако попросили узнать подробности в Следственном комитете по Свердловской области, которое занимается расследованием инцидента. Однако в ведомстве воздержались от каких-либо комментариев. Ранее под Нижнем Тагилом на рыбалке погиб 42-летний мужчина. Его тело выловили из реки возле железнодорожной станции «Старатель».

На базе отдыха «Бодрость» под Асбестом 25 июля утонул 12-летний мальчик. Как сообщает очевидец, погибший находился на рыбалке вместе со своим дедушкой. «Он был с дедушкой на рыбалке. В какой-то момент у пожилого мужчины в реку упали очки, он решил их достать», — сообщает источник Е1.RU, знакомый с ситуацией. Вслед за дедушкой в воду упал мальчик, который в результате утонул. После случившегося мужчина позвонил в дежурную часть. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области URA.RU подтвердили факт произошедшего, однако попросили узнать подробности в Следственном комитете по Свердловской области, которое занимается расследованием инцидента. Однако в ведомстве воздержались от каких-либо комментариев. Ранее под Нижнем Тагилом на рыбалке погиб 42-летний мужчина. Его тело выловили из реки возле железнодорожной станции «Старатель».