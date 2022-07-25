25 июля 2022

Под Екатеринбургом на рыбалке утонул 12-летний мальчик

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лето в городе. Сургут, рыбаки, хобби, увлечение, досуг, отдых, рыбалка
Мальчик погиб из-за того, что дедушка уронил очки в воду Фото:

На базе отдыха «Бодрость» под Асбестом 25 июля утонул 12-летний мальчик. Как сообщает очевидец, погибший находился на рыбалке вместе со своим дедушкой.

«Он был с дедушкой на рыбалке. В какой-то момент у пожилого мужчины в реку упали очки, он решил их достать», — сообщает источник Е1.RU, знакомый с ситуацией. Вслед за дедушкой в воду упал мальчик, который в результате утонул. После случившегося мужчина позвонил в дежурную часть.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области URA.RU подтвердили факт произошедшего, однако попросили узнать подробности в Следственном комитете по Свердловской области, которое занимается расследованием инцидента. Однако в ведомстве воздержались от каких-либо комментариев.

Ранее под Нижнем Тагилом на рыбалке погиб 42-летний мужчина. Его тело выловили из реки возле железнодорожной станции «Старатель».

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

На базе отдыха «Бодрость» под Асбестом 25 июля утонул 12-летний мальчик. Как сообщает очевидец, погибший находился на рыбалке вместе со своим дедушкой. «Он был с дедушкой на рыбалке. В какой-то момент у пожилого мужчины в реку упали очки, он решил их достать», — сообщает источник Е1.RU, знакомый с ситуацией. Вслед за дедушкой в воду упал мальчик, который в результате утонул. После случившегося мужчина позвонил в дежурную часть. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области URA.RU подтвердили факт произошедшего, однако попросили узнать подробности в Следственном комитете по Свердловской области, которое занимается расследованием инцидента. Однако в ведомстве воздержались от каких-либо комментариев. Ранее под Нижнем Тагилом на рыбалке погиб 42-летний мужчина. Его тело выловили из реки возле железнодорожной станции «Старатель».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...