Евгений Ройзман занялся продажей спортивных бутылок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман занялся продажей спортивных бутылок со своей цитатой и автографом. Спортивный инвентарь представлен в международном интернет-магазине Wildberries. Покупателю придется заплатить 1830 рублей. Информация об этом появилась в Twitter (заблокирован Роскомнадзором в РФ). Предполагается, что часть средств от продажи данного товара будет направлена в благотворительный «Фонд Ройзмана».

«Спортивная бутылка для воды черного цвета объемом 600 мл „Все будет хорошо!“ из пищевой нержавеющей стали со специальным защитным эластичным матовым покрытием soft-touch. С нанесенным лазером автографом Евгения Ройзмана — политика, историка, спортсмена, общественного деятеля, мецената и основателя благотворительного „Фонда Ройзмана“, бывшего мэра города Екатеринбурга», — сказано в описании товара на Wildberries.

Отмечается, что бутылка для воды пригодится в спортивном зале в качестве тренировочного инвентаря, на занятиях фитнесом, танцами, гимнастикой, во время бега, езды на велосипеде, пеших прогулок и туристических поездок. «Благодаря мягкому и прочному покрытию, устойчивому к появлению царапин и трещин, может использоваться как детская бутылка для воды в школу и для посещения спортивных секций. Специальная конструкция крышки исключает прикосновение грязными руками к поильнику. Вода в бутылке из нержавеющей стали всегда остается свежей, без запаха, безопасной и приятной на вкус», — написано в карточке товара.

Ранее агентство писало, что экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали на 85 тысяч рублей за неуважение к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Позже скриншот комментария Ройзмана в Twitter (заблокирован Роскомнадзором), за который его оштрафовал суд, превратили в NFT-токен и выставили на аукционе. Начальная цена токена — около 183 долларов.

Продажа спортивных бутылок стартовала в интернет-магазине Скрин: URA.RU