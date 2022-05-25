Ройзмана оштрафовали за неуважение к власти

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Апелляция по отработке Ройзмана за участие в несогласованной акции 21 апреля. Екатеринбург , ройзман евгений
Ройзман получил штраф 25 мая Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали на 85 тысяч рублей за неуважение к российской власти. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Екатеринбурга.

«Евгения Ройзмана оштрафовали на 85 тысяч рублей», — сообщил представитель пресс-службы. Там подчеркнули, что бывшего мэра оштрафовали по статье 20.1 части 3 КоАП РФ, предполагающей наказание за неуважение к органам власти.

Поводом для возбуждения административного дела стали высказывания Ройзмана в социальных сетях. Они касались темы специальной операции России на Украине.

Спецоперация РФ началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ территорий Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что проведение демилитаризации и денацификации Украины необходимо для защиты русскоязычного населения Европы. Власти РФ сообщали, что спецоперация является вынужденной мерой, принятой после длительных попыток решить вопрос другими способами.

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Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали на 85 тысяч рублей за неуважение к российской власти. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Екатеринбурга. «Евгения Ройзмана оштрафовали на 85 тысяч рублей», — сообщил представитель пресс-службы. Там подчеркнули, что бывшего мэра оштрафовали по статье 20.1 части 3 КоАП РФ, предполагающей наказание за неуважение к органам власти. Поводом для возбуждения административного дела стали высказывания Ройзмана в социальных сетях. Они касались темы специальной операции России на Украине. Спецоперация РФ началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ территорий Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что проведение демилитаризации и денацификации Украины необходимо для защиты русскоязычного населения Европы. Власти РФ сообщали, что спецоперация является вынужденной мерой, принятой после длительных попыток решить вопрос другими способами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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