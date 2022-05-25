Ройзмана оштрафовали за неуважение к власти

Ройзман получил штраф 25 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали на 85 тысяч рублей за неуважение к российской власти. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Екатеринбурга.

«Евгения Ройзмана оштрафовали на 85 тысяч рублей», — сообщил представитель пресс-службы. Там подчеркнули, что бывшего мэра оштрафовали по статье 20.1 части 3 КоАП РФ, предполагающей наказание за неуважение к органам власти.

Поводом для возбуждения административного дела стали высказывания Ройзмана в социальных сетях. Они касались темы специальной операции России на Украине.

Спецоперация РФ началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ территорий Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что проведение демилитаризации и денацификации Украины необходимо для защиты русскоязычного населения Европы. Власти РФ сообщали, что спецоперация является вынужденной мерой, принятой после длительных попыток решить вопрос другими способами.