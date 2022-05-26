Ройзман продает издевку над Лавровым, за которую получил штраф

26 мая 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

Скандальный комментарий Евгений Ройзман оставил 22 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Скриншот комментария экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в Twitter (заблокирован Роскомнадзором), за который его оштрафовал суд, превратили в NFT-токен и хотят продать на аукционе. Об этом рассказал журналист, издатель заблокированного портала It’s My City Дмитрий Колезев, сбежавший из России. Сам Ройзман репостнул его сообщение, показав, что задумка согласована. Предполагается, что вырученные от продажи токена деньги отправят в благотворительный «Фонд Ройзмана». «Историческая вещь, не пропустите. Будете показывать внукам», — написал Колезев. Начальная цена токена — около 183 долларов (по текущему курсу это 11,4 тысячи рублей). Аукцион пройдет 1 июня. NFT-токен — это невзаимозаменяемая, то есть уникальная, запись в блокчейне. Новость по теме Ройзмана оштрафовали за неуважение к Лаврову Накануне Октябрьский райсуд Екатеринбурга присудил Ройзману 85 тысяч рублей штрафа по статье о неуважении к органам власти (ст. 20.1 ч. 3 КоАП РФ). Поводом послужил язвительный комментарий Ройзмана в Twitter (соцсеть заблокирована Роскомнадзором) к заметке РИА «Новости», в которой Лавров объясняет цель военной спецоперации РФ на Украине. До этого Ройзмана штрафовали за дискредитацию российской армии.

Скриншот комментария экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в Twitter (заблокирован Роскомнадзором), за который его оштрафовал суд, превратили в NFT-токен и хотят продать на аукционе. Об этом рассказал журналист, издатель заблокированного портала It’s My City Дмитрий Колезев, сбежавший из России. Сам Ройзман репостнул его сообщение, показав, что задумка согласована. Предполагается, что вырученные от продажи токена деньги отправят в благотворительный «Фонд Ройзмана». «Историческая вещь, не пропустите. Будете показывать внукам», — написал Колезев. Начальная цена токена — около 183 долларов (по текущему курсу это 11,4 тысячи рублей). Аукцион пройдет 1 июня. NFT-токен — это невзаимозаменяемая, то есть уникальная, запись в блокчейне. Накануне Октябрьский райсуд Екатеринбурга присудил Ройзману 85 тысяч рублей штрафа по статье о неуважении к органам власти (ст. 20.1 ч. 3 КоАП РФ). Поводом послужил язвительный комментарий Ройзмана в Twitter (соцсеть заблокирована Роскомнадзором) к заметке РИА «Новости», в которой Лавров объясняет цель военной спецоперации РФ на Украине. До этого Ройзмана штрафовали за дискредитацию российской армии.