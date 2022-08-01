Бывший пиарщик курганского губернатора получил новые полномочия

Александр Тетерин прокомментирует матчи предсезонного турнира в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области, бывший пиарщик губернатора региона Александр Тетерин прокомментирует матчи хоккейного предсезонного турнира имени Н.В. Парышева, который пройдет в Кургане со 2 по 4 августа. Информация размещена в официальной группе клуба «Зауралье» в социальной сети «ВКонтакте».

«Теперь можем сказать совершенно точно — все вечерние матчи турнира в этом году для вас прокомментирует Александр Тетерин», — говорится в опубликованном сообщении. К своим новым полномочиям Тетерин приступит вечером 2 августа. Он прокомментирует игру «Зауралье» — «Челмет» (Челябинск).

Курганские любители хоккея с радостью восприняли эту новость. «Ура!!! С возвращением, Александр!» — прокомментировала Людмила Швецова. «С возращением. Игры можно будет слушать с удовольствием», — отметила Марина Мерзлякова.

Тетерин работал в пресс-службе правительства региона с начала 2021 года. Официально возглавил департамент информационной и внутренней политики в феврале этого года. После чего не мог комментировать матчи. Источники URA.RU сообщали, что тогда это сильно расстроило болельщиков. В мае Тетерин уволился с поста руководителя департамента.