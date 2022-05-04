У губернатора Шумкова сменился главный пиарщик

Тимофей Панченко возглавил пресс-службу губернатора Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Департамент информационной и внутренней политики Курганской области возглавил Тимофей Панченко. Прежний руководитель и пресс-секретарь губернатора Александр Тетерин покинул пост. Информация размещена на сайте правительства региона.

«Руководителем департамента информационной и внутренней политики Курганской области будет Тимофей Панченко. Ранее он возглавлял региональный ЦУР. Александр Тетерин, занимавший пост директора департамента — пресс-секретаря губернатора покинул должность в связи с переходом на новое место работы», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в марте новым главой Центра управления регионом (ЦУР, структура для работы с обращениями и жалобами граждан) в Курганской области стал политтехнолог Тимофей Панченко. Официально Тетерин возглавил департамент информационной и внутренней политики Курганской области в феврале этого года. До этого он исполнял обязанности руководителя. Тетерин работал в пресс-службе правительства с начала 2021 года.