Ведомости: руководство Госдумы проведет экстренное совещание

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Заседание городской думы. Курган, совещание, заседание, руки депутата
Депутаты ГД вновь проведут внеочередную встречу, сообщили источники Фото:

Госдума проведет внеочередной совет 11 августа. Об этом сообщили источники в парламенте.

«Руководство Госдумы проведет внеочередной совет на следующей неделе — 11 августа», — пишет издание «Ведомости», ссылаясь на двух собеседников в нижней палате парламента. По словам одного из них, на совете будет обсуждаться вопрос рассылки законопроектов, внесенных ранее правительством.

Ранее, 15 июля, состоялось внеочередное заседание нижней палаты парламента, сообщал «Царьград». В ходе него депутаты утвердили нового вице-премьера правительства РФ. На этот пост был назначен действующий министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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Госдума проведет внеочередной совет 11 августа. Об этом сообщили источники в парламенте. «Руководство Госдумы проведет внеочередной совет на следующей неделе — 11 августа», — пишет издание «Ведомости», ссылаясь на двух собеседников в нижней палате парламента. По словам одного из них, на совете будет обсуждаться вопрос рассылки законопроектов, внесенных ранее правительством. Ранее, 15 июля, состоялось внеочередное заседание нижней палаты парламента, сообщал «Царьград». В ходе него депутаты утвердили нового вице-премьера правительства РФ. На этот пост был назначен действующий министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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