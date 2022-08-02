Ведомости: руководство Госдумы проведет экстренное совещание

02 августа 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

Депутаты ГД вновь проведут внеочередную встречу, сообщили источники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госдума проведет внеочередной совет 11 августа. Об этом сообщили источники в парламенте. «Руководство Госдумы проведет внеочередной совет на следующей неделе — 11 августа», — пишет издание «Ведомости», ссылаясь на двух собеседников в нижней палате парламента. По словам одного из них, на совете будет обсуждаться вопрос рассылки законопроектов, внесенных ранее правительством. Ранее, 15 июля, состоялось внеочередное заседание нижней палаты парламента, сообщал «Царьград». В ходе него депутаты утвердили нового вице-премьера правительства РФ. На этот пост был назначен действующий министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Госдума проведет внеочередной совет 11 августа. Об этом сообщили источники в парламенте. «Руководство Госдумы проведет внеочередной совет на следующей неделе — 11 августа», — пишет издание «Ведомости», ссылаясь на двух собеседников в нижней палате парламента. По словам одного из них, на совете будет обсуждаться вопрос рассылки законопроектов, внесенных ранее правительством. Ранее, 15 июля, состоялось внеочередное заседание нижней палаты парламента, сообщал «Царьград». В ходе него депутаты утвердили нового вице-премьера правительства РФ. На этот пост был назначен действующий министр промышленности и торговли Денис Мантуров.