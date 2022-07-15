Госдума повысила Мантурова до заместителя Мишустина

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Денис Мантуров назначен на новую должность Фото:

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров стал заместителем председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Такое решение было принято на экстренном заседании Государственной думы РФ.

«Утвердить Дениса Мантурова в новой должности», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Трансляция велась на официальном сайте Госдумы. Решение было принято большинством голосов.

О том, что Мантуров будет назначен зампредседателя правительства, сообщалось еще 12 июля. Указ об этом был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, однако требовалось еще согласие членов Госдумы. Всего с подписанием этого документа увеличивается количество вице-премьеров в правительстве с 10 до 11. Отмечалось также, что Мантурова наделят полномочиями, чтобы ускорить замещение импорта и освоение новых промышленных технологий.

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров стал заместителем председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Такое решение было принято на экстренном заседании Государственной думы РФ. «Утвердить Дениса Мантурова в новой должности», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Трансляция велась на официальном сайте Госдумы. Решение было принято большинством голосов. О том, что Мантуров будет назначен зампредседателя правительства, сообщалось еще 12 июля. Указ об этом был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, однако требовалось еще согласие членов Госдумы. Всего с подписанием этого документа увеличивается количество вице-премьеров в правительстве с 10 до 11. Отмечалось также, что Мантурова наделят полномочиями, чтобы ускорить замещение импорта и освоение новых промышленных технологий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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