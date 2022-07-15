Госдума повысила Мантурова до заместителя Мишустина

Денис Мантуров назначен на новую должность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров стал заместителем председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Такое решение было принято на экстренном заседании Государственной думы РФ.

«Утвердить Дениса Мантурова в новой должности», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Трансляция велась на официальном сайте Госдумы. Решение было принято большинством голосов.

О том, что Мантуров будет назначен зампредседателя правительства, сообщалось еще 12 июля. Указ об этом был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, однако требовалось еще согласие членов Госдумы. Всего с подписанием этого документа увеличивается количество вице-премьеров в правительстве с 10 до 11. Отмечалось также, что Мантурова наделят полномочиями, чтобы ускорить замещение импорта и освоение новых промышленных технологий.