Метеоролог Шувалов: Москву ждет 40-градусное лето

02 августа 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

В ближайшие 10 лет 40-градусная жара в средней полосе РФ станет нормой, считает Александр Шувалов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В ближайшие 10 лет постоянной летней температурой Москвы и средней полосы России может стать +40 градусов. Связано это с продолжающимся глобальным потеплением. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «В ближайшее десятилетие в Москве, в средней полосе России, это Подмосковье, Тула, Рязань, Ярославль, с вероятностью в 80% можно ожидать 40-градусную жару летом. К изменению температуры в положительную сторону ведет в первую очередь общее глобальное изменение климата. За последние 30 лет, если брать наблюдения с 1991 по 2020 год, температура июля в Москве увеличилась практически на 1,5 градуса. Это очень значительная величина. И нет оснований считать, что темпы изменения климата, повышения температуры станут меньше. Так как выбросы в атмосферу не снижаются», — объяснил Александр Шувалов. Метеоролог не исключил повторения засухи 2010 года на европейской территории России. «В меньшей степени, но существует в ближайшее десятилетие вероятность повторения засухи 2010 года, которая спалила большую часть урожая на европейской территории страны, сильно повлияла на статистику смертности, потому что жару, особенно старшее поколение, переносит плохо и от этого развиваются всевозможные болезни. Это вторая сторона глобального изменения климата, так как при нем учащаются и становятся более интенсивными, более продолжительными аномалии температуры над определенными участками земной суши», — подчеркнул Шувалов. По словам собеседника агентства, в связи с глобальным потеплением климата начнут изменяться и климатические границы. «Границы климатических зон будут переползать на север. Предположим, среднемесячная температура в Воронеже через 20 лет будет на широте Москвы. Полупустыни Калмыкии будут наползать на Ставрополье, Кубань, Волгоградскую область. Степи будут подниматься в более северные широты. Лес в южной своей части будет превращаться в лесостепь. Конечно, это не мгновенный процесс, он не будет идти со скоростью курьерского поезда, но он неизбежен. Это и перемещение границ климатических зон, и биологических видов, которые их населяют. Причем, в полярных широтах этот процесс идет в 2-2,5 раза быстрее, чем в умеренных», — добавил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ближайшие 10 лет постоянной летней температурой Москвы и средней полосы России может стать +40 градусов. Связано это с продолжающимся глобальным потеплением. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «В ближайшее десятилетие в Москве, в средней полосе России, это Подмосковье, Тула, Рязань, Ярославль, с вероятностью в 80% можно ожидать 40-градусную жару летом. К изменению температуры в положительную сторону ведет в первую очередь общее глобальное изменение климата. За последние 30 лет, если брать наблюдения с 1991 по 2020 год, температура июля в Москве увеличилась практически на 1,5 градуса. Это очень значительная величина. И нет оснований считать, что темпы изменения климата, повышения температуры станут меньше. Так как выбросы в атмосферу не снижаются», — объяснил Александр Шувалов. Метеоролог не исключил повторения засухи 2010 года на европейской территории России. «В меньшей степени, но существует в ближайшее десятилетие вероятность повторения засухи 2010 года, которая спалила большую часть урожая на европейской территории страны, сильно повлияла на статистику смертности, потому что жару, особенно старшее поколение, переносит плохо и от этого развиваются всевозможные болезни. Это вторая сторона глобального изменения климата, так как при нем учащаются и становятся более интенсивными, более продолжительными аномалии температуры над определенными участками земной суши», — подчеркнул Шувалов. По словам собеседника агентства, в связи с глобальным потеплением климата начнут изменяться и климатические границы. «Границы климатических зон будут переползать на север. Предположим, среднемесячная температура в Воронеже через 20 лет будет на широте Москвы. Полупустыни Калмыкии будут наползать на Ставрополье, Кубань, Волгоградскую область. Степи будут подниматься в более северные широты. Лес в южной своей части будет превращаться в лесостепь. Конечно, это не мгновенный процесс, он не будет идти со скоростью курьерского поезда, но он неизбежен. Это и перемещение границ климатических зон, и биологических видов, которые их населяют. Причем, в полярных широтах этот процесс идет в 2-2,5 раза быстрее, чем в умеренных», — добавил он.