Бастрыкин приказал расследовать отравление свердловских детей

02 августа 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту вспышки острой кишечной инфекции у детей в оздоровительном лагере в Свердловской области. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. «Глава СК России поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Михаилу Богинскому возбудить уголовное дело и в кратчайшие сроки предоставить доклад о принятом процессуальном решении», — сказано в сообщении пресс-службы. Ранее агентство писало, что детский загородный лагерь «Баранчинские огоньки» в Нижнем Тагиле (Свердловская область) закрыли из-за вспышки острой кишечной инфекции. Там заболели девять детей. Специалисты начали расследование и нашли нарушения санитарно-эпидемиологических норм в лагере. В частности, детей с симптомами инфекции не изолировали от других, также нарушались правила уборки помещений и дезинфекционного режима.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту вспышки острой кишечной инфекции у детей в оздоровительном лагере в Свердловской области. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. «Глава СК России поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Михаилу Богинскому возбудить уголовное дело и в кратчайшие сроки предоставить доклад о принятом процессуальном решении», — сказано в сообщении пресс-службы. Ранее агентство писало, что детский загородный лагерь «Баранчинские огоньки» в Нижнем Тагиле (Свердловская область) закрыли из-за вспышки острой кишечной инфекции. Там заболели девять детей. Специалисты начали расследование и нашли нарушения санитарно-эпидемиологических норм в лагере. В частности, детей с симптомами инфекции не изолировали от других, также нарушались правила уборки помещений и дезинфекционного режима.