Крупный пожар в центре Екатеринбурга стал больше в три раза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на крыше заброшенного здания тушат с помощью высотной техники Фото:

Площадь пожара в заброшенном здании в центре Екатеринбурга, на улице Ленина, 79 увеличилась в три раза и составляет 300 кв метров. Об этом заявили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«По оперативной информации площадь пожара составляет 300 м. кв. В тушении задействованы 6 единиц пожарной техники и 18 огнеборцев. Для подачи воды на кровлю здания задействована высотная техника», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Екатеринбурга горит трехэтажное заброшенное здание. По данным МЧС, пожар охватил межэтажные перекрытия.

Фото:
Фото:
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Площадь пожара в заброшенном здании в центре Екатеринбурга, на улице Ленина, 79 увеличилась в три раза и составляет 300 кв метров. Об этом заявили в ГУ МЧС России по Свердловской области. «По оперативной информации площадь пожара составляет 300 м. кв. В тушении задействованы 6 единиц пожарной техники и 18 огнеборцев. Для подачи воды на кровлю здания задействована высотная техника», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Екатеринбурга горит трехэтажное заброшенное здание. По данным МЧС, пожар охватил межэтажные перекрытия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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