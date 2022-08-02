Крупный пожар в центре Екатеринбурга стал больше в три раза. Фото

02 августа 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Возгорание на крыше заброшенного здания тушат с помощью высотной техники Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области Площадь пожара в заброшенном здании в центре Екатеринбурга, на улице Ленина, 79 увеличилась в три раза и составляет 300 кв метров. Об этом заявили в ГУ МЧС России по Свердловской области. «По оперативной информации площадь пожара составляет 300 м. кв. В тушении задействованы 6 единиц пожарной техники и 18 огнеборцев. Для подачи воды на кровлю здания задействована высотная техника», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Екатеринбурга горит трехэтажное заброшенное здание. По данным МЧС, пожар охватил межэтажные перекрытия. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Площадь пожара в заброшенном здании в центре Екатеринбурга, на улице Ленина, 79 увеличилась в три раза и составляет 300 кв метров. Об этом заявили в ГУ МЧС России по Свердловской области. «По оперативной информации площадь пожара составляет 300 м. кв. В тушении задействованы 6 единиц пожарной техники и 18 огнеборцев. Для подачи воды на кровлю здания задействована высотная техника», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Екатеринбурга горит трехэтажное заброшенное здание. По данным МЧС, пожар охватил межэтажные перекрытия.