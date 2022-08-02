Возгорание на крыше заброшенного здания тушат с помощью высотной техники
Площадь пожара в заброшенном здании в центре Екатеринбурга, на улице Ленина, 79 увеличилась в три раза и составляет 300 кв метров. Об этом заявили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
«По оперативной информации площадь пожара составляет 300 м. кв. В тушении задействованы 6 единиц пожарной техники и 18 огнеборцев. Для подачи воды на кровлю здания задействована высотная техника», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в центре Екатеринбурга горит трехэтажное заброшенное здание. По данным МЧС, пожар охватил межэтажные перекрытия.
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