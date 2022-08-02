В центре Екатеринбурга вспыхнул пожар. Видео, фото

02 августа 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

На улице Ленина в центре Екатеринбурга горит здание Фото: Денис Моргунов © URA.RU На улице Ленина в центре Екатеринбурга горит заброшенное здание. Речь идет о возгорании кровли. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Горит здание на Ленина, 79. Активно горит кровля. Пожарные говорят, что площадь возгорания 100 кв. м», — передает собеседник агентства. Редакция агентства обратилась за комментарием в ГУ регионального МЧС. Там отметили, что принимаются все меры для скорейшей локализации пожара. «В 15:53 поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина. Прибывшие на место вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что в неэксплуатируемом 3-х этажном знании горят межэтажные перекрытия. Площадь пожара уточняется», — отметили в ведомстве. Горит здание на Ленина Фото: URA.RU

На улице Ленина в центре Екатеринбурга горит заброшенное здание. Речь идет о возгорании кровли. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Горит здание на Ленина, 79. Активно горит кровля. Пожарные говорят, что площадь возгорания 100 кв. м», — передает собеседник агентства. Редакция агентства обратилась за комментарием в ГУ регионального МЧС. Там отметили, что принимаются все меры для скорейшей локализации пожара. «В 15:53 поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина. Прибывшие на место вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что в неэксплуатируемом 3-х этажном знании горят межэтажные перекрытия. Площадь пожара уточняется», — отметили в ведомстве.