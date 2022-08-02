Шигирский идол из Екатеринбурга встанет в один ряд со Стонхенджем

02 августа 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Шигирский идол будут продвигать в связке с египетскими пирамидами и Стоунхенджем Фото: Александр Мамаев © URA.RU Для продвижения Екатеринбурга в мире Шигирский идол, находящийся в местном краеведческом музее, будут рекламировать в связке с двумя другими популярнейшими артефактами — Стоунхенджем (Великобритания) и египетскими пирамидами. Об этом на совете неравнодушных горожан заявил автор пиар-концепции, вице-мэр Сергей Плахотин. «Первое и главное: продвигать мы должны Екатеринбург. Слово „идол“ имеет своеобразный флер, оно может раскалывать общество. Поэтому наше предложение — мы переходим к образу „Шигир из Екатеринбурга“, отказываясь от слова „идол“. Второе. Мы продвигаем Шигир не сам по себе, а в двойке великих исторических артефактов — египетская пирамида и Стоунхендж», — цитирует Плахотина корреспондент URA.RU. О намерении прославлять столицу Урала через Шигирский идол Плахотин объявил в начале 2021 года — сразу после назначения. Власти начали рассказывать об артефакте горожанам (через газету «Вечерний Екатеринбург», выходящую 300-тысячным тиражом), и это был первый этап кампании по продвижению идола на международную арену. Позднее, в феврале 2022-го, для этого был создан специальный оргкомитет.

Для продвижения Екатеринбурга в мире Шигирский идол, находящийся в местном краеведческом музее, будут рекламировать в связке с двумя другими популярнейшими артефактами — Стоунхенджем (Великобритания) и египетскими пирамидами. Об этом на совете неравнодушных горожан заявил автор пиар-концепции, вице-мэр Сергей Плахотин. «Первое и главное: продвигать мы должны Екатеринбург. Слово „идол“ имеет своеобразный флер, оно может раскалывать общество. Поэтому наше предложение — мы переходим к образу „Шигир из Екатеринбурга“, отказываясь от слова „идол“. Второе. Мы продвигаем Шигир не сам по себе, а в двойке великих исторических артефактов — египетская пирамида и Стоунхендж», — цитирует Плахотина корреспондент URA.RU. О намерении прославлять столицу Урала через Шигирский идол Плахотин объявил в начале 2021 года — сразу после назначения. Власти начали рассказывать об артефакте горожанам (через газету «Вечерний Екатеринбург», выходящую 300-тысячным тиражом), и это был первый этап кампании по продвижению идола на международную арену. Позднее, в феврале 2022-го, для этого был создан специальный оргкомитет.