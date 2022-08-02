Новый микрорайон будет рассчитан на 12 тыс. человек (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновники профильных министерств и ведомств следят за созданием современного жилого комплекса в Заозерном районе Кургана на берегу озера Черное. Об этом сообщил заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев.

«Данный проект является одним из крупнейших в России и самым крупным в Уральском федеральном округе. К нему приковано внимание всех профильных министерств и ведомств», — цитируют Малышева на сайте областного правительства.

Замгубернатора отметил, что проект планировки территории представят после прохождения необходимых процедур, что даст начало строительству. Для создания жилого комплекса площадью 340 тыс. квадратных метров задействуют берег озера и остров.

Ранее стало известно, что строительство микрорайона на 12 тысяч человек с необходимой для них инфраструктурой начнут в 2023 году. Микрорайон планируют построить за десять лет. Местные власти подписали соглашение с тюменским специализированным застройщиком «Эко-Строй» в 2021 году.