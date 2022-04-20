Тюменцы рассказали, когда начнут строить микрорайон в Кургане

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Разное. Курган , кирпичная кладка, строитель, стройка, строительная площадка
Тюменские строители объявили о начале строительства курганского района Фото:

Стройка первого в Кургане района по проекту комплексного развития территорий на 12 тысяч жителей начнется в 2023 году. Место строительства — возле реки Черная в микрорайоне Заозерный. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу тюменского холдинга «Партнер».

«В Кургане утвержден мастер-план первого масштабного проекта комплексного развития территории области. <…> Строительные работы на объекте начнутся в 2023 году», — сообщил застройщик ТАСС. С момента подписания соглашения между холдингом и курганской администрацией прошло четыре месяца. За это время архитекторы создали планировочные чертежи, подана заявка на согласование проекта.

Как планирует застройщик, микрорайон на 12 тысяч человек будет включать в себя жилые дома общей площадью 340 тысяч кв. м, детсады и школы, спортивные площадки и зоны для отдыха. Широкие улицы будут находиться вдалеке от дворовых территорий. Между кварталами планируется проложить водные каналы, возвести парки и облагородить береговые зоны района. Таким видит будущий микрорайон архитектор Максим Атаянц.

В настоящее время идет работа над созданием дорожной сети будущего комплекса на озере Черное. Одновременно с этим создатели работают над ее присоединением к остальным курганским дорогам.

Ранее URA.RU сообщало о подписании договора мэрии Кургана с тюменским застройщиком. Соглашение курировал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

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Стройка первого в Кургане района по проекту комплексного развития территорий на 12 тысяч жителей начнется в 2023 году. Место строительства — возле реки Черная в микрорайоне Заозерный. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу тюменского холдинга «Партнер». «В Кургане утвержден мастер-план первого масштабного проекта комплексного развития территории области. <…> Строительные работы на объекте начнутся в 2023 году», — сообщил застройщик ТАСС. С момента подписания соглашения между холдингом и курганской администрацией прошло четыре месяца. За это время архитекторы создали планировочные чертежи, подана заявка на согласование проекта. Как планирует застройщик, микрорайон на 12 тысяч человек будет включать в себя жилые дома общей площадью 340 тысяч кв. м, детсады и школы, спортивные площадки и зоны для отдыха. Широкие улицы будут находиться вдалеке от дворовых территорий. Между кварталами планируется проложить водные каналы, возвести парки и облагородить береговые зоны района. Таким видит будущий микрорайон архитектор Максим Атаянц. В настоящее время идет работа над созданием дорожной сети будущего комплекса на озере Черное. Одновременно с этим создатели работают над ее присоединением к остальным курганским дорогам. Ранее URA.RU сообщало о подписании договора мэрии Кургана с тюменским застройщиком. Соглашение курировал губернатор Курганской области Вадим Шумков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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