Мэр Кургана заключила соглашение с тюменским застройщиком

03 декабря 2021 в 14:01 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков назвал подписанный проект КРТ уникальным для региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава города Кургана Елена Ситникова подписала соглашение с тюменской компанией о реализации проекта строительства малоэтажного жилого комплекса в районе озера Черное. На подписании присутствовал губернатор области Вадим Шумков. «Это новое слово для жителей Кургана, потому что, по сути, будет такой район в районе. Там количество жилья для 12 000 человек за десятилетку. Это один из крупнейших по масштабам проект в Российской Федерации [в сфере комплексного развития территорий (КРТ)]», — отметил Вадим Шумков. Соглашение подписано между администрацией города Кургана и ООО «Специализированный застройщик „Эко-Строй“. Договор направлен на комплексное развитие территории, расположенной в районе озера Черное в Кургане. Стороны договорились построить объекты капитального строительства в районе озера Черное (в том числе дома класса „стандарт“ и „комфорт“), реконструировать объекты инженерной, транспортной, коммунально-бытовой инфраструктуры, выполнить работы по благоустройству указанной территории. Со стороны застройщика документ подписал директор ООО „Управляющая компания ‚Партнер‘ Геннадий Разницын. Ранее URA.RU писало, что в августе губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что Курган — город для малоэтажных домов, и выразил желание развивать малоэтажную застройку. В сентябре стало известно, что в Кургане появится новый застройщик из Тюмени. Компания специализируется как на проектах индивидуального жилищного строительства (ИЖС), таунхаусах и дуплексах, так и 4—6-этажных домах. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава города Кургана Елена Ситникова подписала соглашение с тюменской компанией о реализации проекта строительства малоэтажного жилого комплекса в районе озера Черное. На подписании присутствовал губернатор области Вадим Шумков. «Это новое слово для жителей Кургана, потому что, по сути, будет такой район в районе. Там количество жилья для 12 000 человек за десятилетку. Это один из крупнейших по масштабам проект в Российской Федерации [в сфере комплексного развития территорий (КРТ)]», — отметил Вадим Шумков. Соглашение подписано между администрацией города Кургана и ООО «Специализированный застройщик „Эко-Строй“. Договор направлен на комплексное развитие территории, расположенной в районе озера Черное в Кургане. Стороны договорились построить объекты капитального строительства в районе озера Черное (в том числе дома класса „стандарт“ и „комфорт“), реконструировать объекты инженерной, транспортной, коммунально-бытовой инфраструктуры, выполнить работы по благоустройству указанной территории. Со стороны застройщика документ подписал директор ООО „Управляющая компания ‚Партнер‘ Геннадий Разницын. Ранее URA.RU писало, что в августе губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что Курган — город для малоэтажных домов, и выразил желание развивать малоэтажную застройку. В сентябре стало известно, что в Кургане появится новый застройщик из Тюмени. Компания специализируется как на проектах индивидуального жилищного строительства (ИЖС), таунхаусах и дуплексах, так и 4—6-этажных домах.